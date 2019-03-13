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Порошенко на митинге в Чернигове осыпали нецензурной бранью 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: соцсети
В среду представители Нацкорпуса продолжили преследования Петра Порошенко во время его поездок по регионам. В этот раз националисты отправились за президентом в Чернигов.
Во время выступления президента в филармонии, представители Нацкорпуса выкрикивали:
«Свинарчуков за решетку!», «Где отрубленные руки?». По данным местных СМИ, эта ситуация заставила Порошенко понервничать. На выходе из здания его также встретили криками «Ганьба!» («Позор!») и нецензурной бранью. На выкрики активистов президент отвечал: «Вам не стыдно?», передает «Страна. UA».
Когда Порошенко прибыл к Екатерининской церкви, там уже было много полицейских, а к сцене, где выступал президент, пропускали через металлические рамки, расположенные за 200 метров от нее. По информации местных СМИ, на встречу с Порошенко свезли бюджетников, студентов ПТУ и колледжей. Представители Нацкорпуса войти не смогли и позже разошлись.
Напомним, преследования президента начались после того, как появились данные о коррупции в армии. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, почему Порошенко разонравился националистам.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Деловая газета "Взгляд" , Чернигов
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