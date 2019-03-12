«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»

Жители Украины стали позитивнее относится к России , а среди россиян по-прежнему доминирует негативное отношение к соседям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опросы «Левада-центра» и Киевского международного института социологии.

С ноября 2018 года доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48% до 57%. Россиян с позитивным восприятием Украины тоже стало больше, но их пока лишь треть: 34% против 28%.

С чем могут быть связаны изменения и почувствовали ли украинцы перемены в отношении к соседям? Житель Киева Алексей Плехоткин отмечает негативное отношение украинцев к России:

«Все окружающие меня люди абсолютно не изменились. Какие были отношения, такие и остались. Крым же не вернулся к нам, на Донбассе идет война. Какая должна быть тенденция для того, чтобы менялось отношение к стране-агрессору? В 2013-2014 годах это был шок для жителей Украины, для этнически русских людей. Есть такой термин — русские украинцы. Родственники практически все там, у вас. Но отношение к поведению Российской Федерации по отношению к стране, в которой я живу, не изменилось — очень сильно негативное. У меня дети каждое лето спрашивают, почему мы не едем в Крым с 2014 года. Сейчас они уже подросли, все сами понимают. До 2013 года мы каждый год отдыхали в Крыму. Какое может быть отношение? У меня ровное. У младшего поколения более агрессивное отношение к русским. Нам стало все равно, что там. Мы отошли от этого шока. Радуетесь ли вы чему-то, либо у вас какие-то трагедии — если раньше это мы переживали все вместе, то сейчас нам это все равно».

Киевлянин Богдан:

«А кто вам сказал, что жители Украины плохо относятся к России? К России они относятся нормально. Я отношусь нормально. У меня там есть друзья, родственники. Я не относился к России никогда плохо, а относился конкретно плохо к одному вашему лидеру. Причем тут Россия и один человек? Вы под влиянием одного человека, так случилось, мы — под влиянием другого человека. Но у нас свобода слова лучше, чем у вас, у нас проще с этим».

Житель Киева Александр:

«На фоне всех этих российских событий многие перессорились. Здесь глубоко отрицательное отношение к Путину и российской власти, но это не проецируется на людей. По крайней мере, людей умных. Идиотов, конечно, хватает везде, в любой стране, как у вас, так и у нас, которые могут что-то кричать. Ко мне часто приезжают за последние пять лет, как идет война, гости из России. Приезжают сюда с огромным опасением. Первый самый популярный вопрос: как мы тут по-русски разговариваем? Когда я им показывал опять-таки город, нашу жизнь, люди понимали, что, конечно, немножко не сходится то, что они видят с тем, чем их пугали, что показывают в телевизоре. То же самое и у нас. Когда я ехал в прошлом году в Питер на чемпионат мира по футболу, мне рассказывали: «Куда ты едешь, убьют, украинские номера». Я всегда говорил: «Хоть бы одна сволочь плюнула в мои украинские номера моей украинской машины, которая была вся еще обвешена отличительными признаками то, что машина с Украины». Мне кажется, что к нормальным людям у них всегда будет нормальное отношение».

Согласно последним соцопросам, около половины россиян и украинцев считают, что между странами должны быть открытые границы, без виз и таможен. К властям соседних стран подавляющее большинство опрошенных относятся крайне отрицательно. Позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев.