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Депутат назвал спикеры Рады «неприкрытым врагом украинского народа» 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Рады Михаил Добкин назвал спикера парламента страны Андрея Парубия "неприкрытым врагом украинского народа". Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".
По словам депутата, "с помощью кнопкодавов" Парубий добивается принятия законов. При этом он ставит их на переголосование по 20-30 раз.
"Господин Парубий на сегодняшний момент, узурпировав власть в парламенте, захватив единоличное право ставить закон на голосование, …добивается принятия законов", — сказал Добкин.
Он призвал будущую власть оценить его действия с правовой точки зрения, а также "отправить его туда, где ему место".
Ранее Парубий во время выступления народного депутата Украины Василия Нимченко, выступавшего на русском языке, отключил микрофон.
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Украина , В мире , Андрей Парубий , Михаил Добкин
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