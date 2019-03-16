Депутат назвал спикеры Рады «неприкрытым врагом украинского народа»

Депутат Рады Михаил Добкин назвал спикера парламента страны Андрея Парубия "неприкрытым врагом украинского народа". Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

По словам депутата, "с помощью кнопкодавов" Парубий добивается принятия законов. При этом он ставит их на переголосование по 20-30 раз.

"Господин Парубий на сегодняшний момент, узурпировав власть в парламенте, захватив единоличное право ставить закон на голосование, …добивается принятия законов", — сказал Добкин.

Он призвал будущую власть оценить его действия с правовой точки зрения, а также "отправить его туда, где ему место".

Ранее Парубий во время выступления народного депутата Украины Василия Нимченко, выступавшего на русском языке, отключил микрофон.