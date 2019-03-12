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МИД Украины ответил на ноту России из-за нарушения договора о дружбе 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Направление МИД России ноты Украине относительно договора о дружбе означает лишь то, что он утрачивает силу с 1 апреля 2019 года. С таким заявлением выступила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
«Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД России — подтверждение того, что большой договор утрачивает свою силу с 1 апреля 2019 года», — написала она в Facebook.
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Зеркаль также указала, что большинство обвинений со стороны России о нарушении Киевом договора о дружбе якобы неоднократно обсуждались в различных форматах.
«Надеюсь, что 1 апреля станет точкой невозврата и отношения, основанные на «договорняках», никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь», — заключила дипломат.
Ранее сообщалось, что российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Глава МИД Украины Павел Климкин оценил российскую ноту из-за нарушения договора о дружбе.
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Украина , В мире , Павел Климкин , МИД
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