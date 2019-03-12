Вена разочарована решением украинской стороны не допускать наблюдателей из РФ на выборы на Украине, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Мы также выразили разочарование решение украинских властей не допустить наблюдателей с российской стороны в рамках БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) на выборы ", — сказала Кнайсль на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Однако в рамках БДИПЧ будет проходить присутствие наблюдателей, и БДИПЧ это важный, центральный элемент ОБСЕ", — добавила министр.
Верховная рада Украины ранее приняла закон, запрещающий представителям России работать в качестве наблюдателей на президентских выборах на Украине, которые пройдут 31 марта. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.