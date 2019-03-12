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Австрия разочарована решением Украины о недопуске российских наблюдателей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вена разочарована решением украинской стороны не допускать наблюдателей из РФ на выборы на Украине, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Мы также выразили разочарование решение украинских властей не допустить наблюдателей с российской стороны в рамках БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) на выборы ", — сказала Кнайсль на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Однако в рамках БДИПЧ будет проходить присутствие наблюдателей, и БДИПЧ это важный, центральный элемент ОБСЕ", — добавила министр.
Верховная рада Украины ранее приняла закон, запрещающий представителям России работать в качестве наблюдателей на президентских выборах на Украине, которые пройдут 31 марта. Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России.
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Украина , В мире , Сергей Лавров , МИД , Центризбирком России , Верховная Рада , Австрия
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