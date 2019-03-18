Радикалы попытались захватить храм УПЦ во время молебна

Инцидент произошел в селе Погребы Броварского района Киевской области, когда была совершена попытка захватить Свято-Успенский храм УПЦ.

Украинские радикалы 17 марта совершили попытку захвата Свято-Успенского храма УПЦ в селе Погребы Киевской области. Об этом сообщил священник Игорь Шумак в своем Facebook.

Шумак назвал радикалов «антихристовыми силами», которые попытались омрачить праздник. Как пишет Strana.ua, представители территориальной общины, которые не являются прихожанами данного храма и голосовали за переход в «новую церковь», вошли в храм прямо во время богослужения. Радикалы заявили, что церковь переходит под юрисдикцию ПЦУ, после чего внутри храма начался конфликт.

Прибывшие на место полицейские взяли здание под охрану и вытеснили всех людей из него на улицу. По словам священника, отца Алексия, радикалов прибыло около 700 человек. Они были в камуфляже. С ними были также представители Правого сектора. *

Кроме того, днем ранее в Киеве вандалы осквернили алтарную часть храма УПЦ в Оболонском районе, сбросили Святые Дары с престола и совершили ограбление: воры выкрали пожертвования, серебряные кресты и цепочки. На место ЧП прибыл наряд полиции, который зафиксировал факт преступления.

Еще один инцидент 16 марта произошел в селе Лука-Мелешковская Винницкого района. Там те же сторонники так называемой «Православной церкви Украины» попытались захватить храм УПЦ, напав на прихожан и применив физическую силу к местному настоятелю.

*Правый сектор — организация, запрещенная в России