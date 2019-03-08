Киев готовится к признанию Крыма

Киевские власти, отождествляя Крым с Россией, делают первые шаги к признанию статуса полуострова, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, подтверждением этому является недавнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал Крым "худшей версией России", но все же впервые отождествил полуостров с РФ.
Климкин также назвал Крым местом, где многие люди просто боятся выходить из дома. По его словам, в Крым из России переселяют людей с криминальным прошлым.
"Киевские власти, хоть и в агрессивной форме, так как по-другому пока им не разрешают извне, но уже отождествляют Крым как часть Российской Федерации. Это первые шаги к признанию российского Крыма. Их комментарии и слова это подтверждают. Спасибо, что они нас не разделяют в своих комментариях с Российской Федерацией, как это было ранее. Наконец-то к ним дошло, что Крым бесповоротно вернулся назад домой на историческую родину", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым вскоре станет примером динамичного развития для всего мирового сообщества.
"Поучения Климкина нам неинтересны и не соответствуют действительности. На сегодня Крым посещает множество иностранных делегаций, которые воочию видят, что та профанация, которая идет и транслируется с территории Украины и ряда зарубежных государств, не соответствует действительности", — сказал Шеремет.