Киев готовится к признанию Крыма

Киев сделал первые шаги к признанию Крыма, заявили в Госдуме

Климкин также назвал Крым местом, где многие люди просто боятся выходить из дома. По его словам, в Крым из России переселяют людей с криминальным прошлым.

"Киевские власти, хоть и в агрессивной форме, так как по-другому пока им не разрешают извне, но уже отождествляют Крым как часть Российской Федерации. Это первые шаги к признанию российского Крыма. Их комментарии и слова это подтверждают. Спасибо, что они нас не разделяют в своих комментариях с Российской Федерацией, как это было ранее. Наконец-то к ним дошло, что Крым бесповоротно вернулся назад домой на историческую родину", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым вскоре станет примером динамичного развития для всего мирового сообщества.