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Глава МИД Украины признал Крым частью России 

News.ru + ещё 15 10 минут назад
Как не старалась последние пять лет Москва сделать из Крыма жемчужину туризма, а вышло всё с точностью да наоборот. Так считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По мнению дипломата, полуостров стал «гораздо худшей частью России».
«Вы прекрасно понимаете — многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают, — что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая часть России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — указал глава украинского МИД в интервью журналистам «Укринформ».
В продолжении диалога Климкин добавил, ему якобы доподлинно известно, что Россия переселяет на полуостров десятки тысяч людей разных национальностей и религиозных взглядов. И этим самым делает из полуострова тюрьму народов.
«У нас есть опасения, что многие из них имеют еще и уголовное прошлое. То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать», — добавил украинский министр.
Как писал ранее News.ru, глава МИД Украины заявил, что Чёрное море никогда не будет принадлежать России и станет соседнего государства Бермудским треугольником.
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Комментарии286
Украина , Видео , В мире , Павел Климкин , МИД , Укринформ , Республика Крым
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