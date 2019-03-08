Глава МИД Украины признал Крым частью России

Как не старалась последние пять лет Москва сделать из Крыма жемчужину туризма, а вышло всё с точностью да наоборот. Так считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин . По мнению дипломата, полуостров стал «гораздо худшей частью России ».

«Вы прекрасно понимаете — многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают, — что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая часть России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — указал глава украинского МИД в интервью журналистам «Укринформ».

В продолжении диалога Климкин добавил, ему якобы доподлинно известно, что Россия переселяет на полуостров десятки тысяч людей разных национальностей и религиозных взглядов. И этим самым делает из полуострова тюрьму народов.

«У нас есть опасения, что многие из них имеют еще и уголовное прошлое. То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать», — добавил украинский министр.

Как писал ранее News.ru, глава МИД Украины заявил, что Чёрное море никогда не будет принадлежать России и станет соседнего государства Бермудским треугольником.