Против Зеленского готовят уголовные дела

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что власти возбудили против него и его «Студии Квартал 95» уголовное дело об отмывании денег. Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в Facebook.

«Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, зарегистрировали дело против меня, против «Квартала» об отмывании каких-то там денег», — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что в ближайшее время против него могут возбудить еще одно уголовное дело — о якобы сбитом в Черниговской области в 2002 году человеке.

Кроме того, Зеленский заявил, что некие «специальные люди» ищут контакты на территории ЛНР, чтобы установить там его предвыборные биллборды.

Официального подтверждения информации об уголовных делах против Зеленского пока не поступало.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В последние недели Зеленский возглавляет предвыборные рейтинги, опережая действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко

По результатам одного из последних опросов соцгруппы «Рейтинг», во втором туре выборов за Зеленского проголосовало бы на 18 процентов больше избирателей, чем за Порошенко, и на 13 процентов больше, чем за Тимошенко.