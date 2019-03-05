Шарий рассказал об избиении мужчины «титушками» Порошенко за вопрос президенту

На митинге украинского президента Петра Порошенко в Днепре избили мужчину, который хотел задать главе государства вопрос; после этого мужчина пропал, его не могут найти, сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Автор письма, которое опубликовал Шарий в своем Twitter, рассказывает, что он пришел с другом в Днепре на митинг Порошенко. Друг хотел задать вопрос, однако был избит и уведен. Ему пытались позвонить, однако по его номеру ответил незнакомый человек, который якобы просто подобрал потерянный телефон.

Предполагается, что мужчину избила «титушня», которую специально приводят на митинги Порошенко, чтобы предотвращать неудобные вопросы силовым путем.

Избитый мужчина до сих пор не найден.

«Давай, избивай свой народ. Вперед. Покажи личико еще полнее», — прокомментировал письмо Шарий.

Ранее он заявлял, что на митингах президента Украины силу применяют в отношении людей, которые просят Порошенко извиниться перед Шарием. Так, недавно Порошенко сорвал шапку с задавшей вопрос о медиакэсперте девушки, до этого он несколько раз выбивал телефоны, а также ущипнул одного из украинцев за нос.