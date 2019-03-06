Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов

По сюжету герой Зеленского расстреливает участников заседания после безуспешных попыток вразумить парламентариев. Действие происходит под песню «Ни обещаний, ни прощений» известного украинского музыканта Виктора Павлика и его группы «Анна-Мария».

Как пишет портал «Страна.ua», видео смонтировано из кадров сериала «Слуга народа», в котором снялся Зеленский.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В настоящее время лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, который в январе неожиданно сумел обойти главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко . При этом рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко составляет менее 20%.

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский решил с юмором отнестись к информации о прослушивающем устройстве, найденном на крыше его офиса в Киеве. При этом Зеленский выразил недоумение тем, что прослушиванием его офиса занимаются люди, которые должны обеспечивать безопасность граждан страны.