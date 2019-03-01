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В Киеве взорвали машину Турчинова 

Газета.Ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
На окраине Киева неизвестные бросили гранату в одну из служебных машин секретаря Совета по национальной безопасности и обороне при президенте Украины Александра Турчинова, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на портал "Киев оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел в районе дома N24 на улице Героев Сталинграда. В результате подрыва Audi Q8 водитель автомобиля был госпитализирован.
В издании напомнили, что в настоящее время Турчинов чаще использует внедорожник Toyota, однако на Audi приезжал на "телеэфиры и деловые встречи".
Ранее Турчинов заявлял о нашествии вражеской агентуры на Украину.
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Украина , В мире , Происшествия , Александр Турчинов , Московский комсомолец
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