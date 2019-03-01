В Киеве взорвали машину Турчинова

На окраине Киева неизвестные бросили гранату в одну из служебных машин секретаря Совета по национальной безопасности и обороне при президенте Украины Александра Турчинова , пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на портал "Киев оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома N24 на улице Героев Сталинграда. В результате подрыва Audi Q8 водитель автомобиля был госпитализирован.

В издании напомнили, что в настоящее время Турчинов чаще использует внедорожник Toyota, однако на Audi приезжал на "телеэфиры и деловые встречи".

Ранее Турчинов заявлял о нашествии вражеской агентуры на Украину.