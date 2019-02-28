Порошенко схватил за нос незнакомого мужчину: видео

Пользователи Сети возмутились вызывающим поведением украинского лидера.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как президент Украины Петр Порошенко схватил за нос постороннего мужчину. Запись вызвала бурную реакцию среди пользователей Интернета.

« (видео — прим. ред.) Свидетельствует о том, что неуважение к людям со стороны президента (Украины Петра Порошенко — прим. ред.) является систематическим явлением. Это вообще какой-то шок», — гласит комментарий к публикации, размещенной на Facebook.

Как пишет автор сообщения, инцидент произошел перед тем, как украинский лидер в ходе встречи с жителями Запорожья сорвал шапку с девушки.

Ранее в Интернете появились кадры, на которых Порошенко пожимает руки пришедшим к нему людям, однако в какой-то момент по неустановленной причине он срывает с женщины шапку.

Позже в администрации президента Украины заявили, что глава государства «сделал это случайно».