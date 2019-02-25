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Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму 

Газета.Ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Шоумен Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление устами своего персонажа из сериала "Слуга народа", передает портал "Дни.ру".
Фразу о проведении летней Олимпиады в российском Крыму можно услышать в трейлере нового сезона сериала, который украинцы могут увидеть на местном телевидении. В соцсетях зрители воспринимают эту реплику как слова кандидата в президенты Владимира Зеленского, а не героя фильма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.
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Украина , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Республика Крым
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