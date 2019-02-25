Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму

Шоумен Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление устами своего персонажа из сериала "Слуга народа", передает портал "Дни.ру".

Фразу о проведении летней Олимпиады в российском Крыму можно услышать в трейлере нового сезона сериала, который украинцы могут увидеть на местном телевидении. В соцсетях зрители воспринимают эту реплику как слова кандидата в президенты Владимира Зеленского, а не героя фильма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.