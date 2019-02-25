Украину шокировало известие о гастролях Джамалы в РФ

Украинская певица Джамала , победившая на международном конкурсе Евровидение-2016, скрывала от публики, что выступала с концертами в России уже после присоединения Крыма в 2014 году.

Тайну певицы, которую на Украине называют «гордостью страны» за патриотизм и активную гражданскую позицию, раскрыл ведущий телеканала NewsOne Макс Назаров.

На своей странице в Facebookон обвинил также родителей Джамалы в том, что они променяли патриотизм на материальные блага «оккупанта».

Украинская певица известна своими националистическими взглядами. Она неоднократно осуждала своих коллег, гастролирующих в России, обвиняя их в предательстве. Последний раз она оказалась замешана в травле частниц дуэта Anna Maria, сестёр Анны и Марии Опанасюк, отказавшихся назвать Крым украинской территорией в ходе национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Киеве.

Крым стал российской территорией после прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого за возвращение в состав РФ высказались 97% жителей.

Ранее News.ru писал о том, что победа певицы Анны Корсун, выступающей под псевдонимом Maruv, в финале национального отбора в Киеве, ещё не гарантирует, что она представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Сначала певица должна будет ответить на вопросы о запланированных весной текущего года концертах в Москве и Санкт-Петербурге.