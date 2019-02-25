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Первый президент Украины пожаловался на маленькую пенсию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что получает не президентскую, а депутатскую пенсию.
Он заявил, что его пенсия в 18 тыс. гривен — «это стыд и позор». Кравчук рассказал, что «постоянно поднимает этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь», пишет «Новое время».
Кравчук утверждает, что дело не в деньгах. Ему «обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тысяч».
Первый президент Украины подчеркнул, что «взял на руки это государство».
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Украина , В мире , Леонид Кравчук
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