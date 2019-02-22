Как Янукович позволил победить Майдану

22 февраля 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев, не выдержав давления оппозиции. История того как уличные протесты на Майдане смогли привести к кардинальной смене всей украинской политики, может быть поучительна с точки зрения теории удержания власти.

Накануне годовщины тех событий ныне проживающий в России Янукович дал большую пресс-конференцию в Москве . На ней он в очередной раз пожаловался на обман со стороны европейских партнёров, выступивших посредниками при заключении соглашения между ними и представителями протестных движений 21 февраля.

«Меня кинули как лоха», — в резких тонах обрисовал произошедшее Янукович, породив для интернета новый мем.

Однако есть все основания предполагать, что именно Янукович несёт значительную долю ответственности за потерю власти, гибель десятков человек в центре Киева и последующую дестабилизацию Украины.

Основные предпосылки массовых протестов в Киеве были заложены за год, когда в феврале 2013-го президент Янукович твёрдо пообещал народу и зарубежным партнёрам в Брюсселе сделать всё для скорейшего подписания соглашения о евроассоциации — для дальнейшего движения на пути к членству в ЕС . Подконтрольные властям СМИ начали пропагандистскую кампанию о преимуществах евроинтеграции. В сентябре кабинет министров Украины единогласно одобрил проект соглашения с Евросоюзом, и многим показалось, что мечта о сытой жизни в единой Европе вот-вот осуществится, а Янукович войдёт в историю как руководитель, сделавший смелый цивилизационный выбор в пользу Запада.

Однако вскоре в Москве заявили, что евроассоциация не позволит Украине пользоваться преимуществами таможенных правил СНГ, а для страны будет закрыт вход в Таможенный союз. И уже в середине ноября Янукович объявил, что подписание соглашения с ЕС откладывается на неопределённый срок, и ему необходимо вести переговоры с Россией. В ответ разочарованные граждане, которым на протяжении нескольких месяцев обещали скорое «светлое будущее», собрались на Майдане и разбили палаточный городок. Вместо переговоров с оппозицией в ночь на 30 ноября власть силой разогнала протестующих. Однако это только добавило решительности противникам Януковича, и митинги на Майдане стали более многочисленными.

В Киеве начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, которые использовали против людей в форме дубины, цепи и бутылки с зажигательной смесью. Янукович, имея на тот момент в своём распоряжении совершенно дееспособные силовые структуры, побоялся отдать приказ на разгон демонстрантов, что обернулось многодневными уличными боями, физически и морально изматывающими сотрудников милиции. В целом, Янукович вёл себя крайне непоследовательно. С одной стороны, Верховная рада в январе 2014-го приняла пакет законов об ужесточении ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях, а бойцы «Беркута» продолжали сдерживать агрессивно настроенных демонстрантов. С другой — глава государства отправил в отставку премьера Николая Азарова , предложил пост председателя кабмина одному из лидеров протеста Арсению Яценюку , а также пообещал наказать тех силовиков, которые виновны в избиении людей на Майдане.

18 февраля произошло резкое обострение ситуации, вылившееся в массовое кровопролитие. По некоторым данным, в центре Киева тогда погибло до сотни человек. При этом до сих пор не установлено, кто начал первым стрелять по людям. Тогда же наметился серьёзный раскол среди сторонников Януковича: депутаты от «Партии регионов» начали массово покидать ряды парламентской фракции. Президент попытался объявить о начале проведения в Киеве контртеррористической операции при помощи армии, но Верховная рада наложила запрет на подобные действия.

Днём 21 февраля все силовые структуры были выведены из правительственного квартала, и Янукович фактически остался без защиты от агрессивной толпы. Вечером того же дня президент подписал соглашение об урегулировании кризиса с лидерами оппозиции в присутствии дипломатов из Германии, Франции и Польши. Среди прочего в документе указывалась обязанность Януковича подписать законы о восстановлении действия конституции от 2004 года, то есть о переходе к парламентско-президентской форме правления. Но разгорячённые демонстранты отказались выполнять соглашение и пошли в наступление. Оставленные без охраны здания государственной власти были захвачены активистами «евромайдана», а Янукович принял решение бежать из столицы.

На следующий день, 22 февраля, было распространено видеообращение президента, в котором он заявил о намерении остаться на своём посту, события на Майдане назвал госпереворотом, но главное — отказался подписать законы, которые обещал утвердить в соответствии с заключённым накануне соглашением. В ответ Верховная рада приняла заявление о том, что президент «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий». За отставку Януковича проголосовали 328 депутатов парламента из 450, решение поддержали многие бывшие соратники из «Партии регионов» и даже некоторые коммунисты.

Неизвестно, всерьёз ли Янукович говорил о намерении остаться президентом, но уже в ночь на 23 февраля при помощи российских спецслужб предпочёл эвакуироваться вместе с семьёй на территорию РФ. Он не стал руководителем правительства в изгнании и тем более духовным лидером противников событий на Майдане. Сейчас, спустя пять лет после произошедшего, Янукович, похоже, смирился с произошедшим. На упомянутой пресс-конференции в Москве он критиковал нынешнюю власть на Украине, но делал это достаточно мягко, при этом сам не предложил никакой альтернативной программы действий.

На родине его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Насколько справедливо решение Оболонского райсуда Киева, выяснят потомки. Но сложно спорить с тем фактом, что после нескольких месяцев двойственной и нерешительной политики 22 февраля Янукович фактически снял с себя ответственность за будущее страны и предпочёл быть сторонним наблюдателем последующих событий.