Большой куш. Киев заработал три триллиона долларов на взрывах советских арсеналов

В голливудском фильме «Оружейный барон» показана, хоть и очень приблизительно, схема воровства и торговли советским оружием. Кто бы ни был прототипом главного героя картины, действие разворачивается на Украине

После того как постсоветские страны справились с последствиями распада СССР, Киев оказался в географическом центре евразийской трансграничной торговли оружием. И сумел распорядиться богатым и опасным наследством.

Рождение оружейной «Горбушки»

Украина обладала самой многочисленной в Европе, после России , армией — почти полмиллиона человек. Киев ставил перед собой большие задачи, среди которых было сохранение ядерного потенциала. Но последнее привело в ужас Вашингтон и ЕС , так что президенту Леониду Кравчуку пришлось отдать его под угрозой, что эра самостийности могла стать яркой, но очень короткой.

Поскандалив лет пять, уступили и Черноморский флот. Но уже первые годы «незалежности» показали главную цель хозяйственной украинской элиты — торговать наследством СССР с последующим разворовыванием прибыли.

Опыт продажи ядерного оружия и флота дал понять, что никакой политической выгоды украинские «оружейные бароны» извлекать не умеют, только деньги в личный карман. Это привело впоследствии к катастрофе 2014 года, но и здесь украинские гешефтмахеры нашлись, а потерю России восполнили странами НАТО , облапошивая их.

Впрочем, обо всем по порядку.

«Третий полк», или Что и как хранится в Гомеле

Как и что хранилось и хранится на советских складах в постсоветских республиках, лучше всего демонстрировать на эталонных образцах. Там, где всё как в СССР. В ноябре 2013 года украинский журналист Мустафа Найем пригласил протестных украинских сограждан повторить опыт «мирной оранжевой революции» на Майдане. Речь о войне не шла. Соотечественников призвали вооружиться термосами с кофе, зонтиками и пледами.

Именно в этот момент в Белоруссии , стране мужской, строгой, не очень открытой произошло странное на первый взгляд событие: журналистов зачем-то пустили для подробной экскурсии по складу советского оружия, который находится в 40 километрах от украинской границы, в городе Гомеле.

Гомельчане обладают очень хорошей исторической памятью. Закрытую территорию, где хранится советское оружие, называют «Третий полк». Военная часть 63604 называется «Артиллерийская база вооружения». Но горожане скажут вам лучше всякого архива, что здесь в гражданскую войну стоял 3-й кавполк РККА. Фантастика!

Тут целые плантации «Гвоздик», «Пионов», «Васильков», «Акаций» и других культур. Все, что калибром более 100 миллиметров — под международным контролем. А зона хранения стрелкового оружия вообще недоступна.

Журналистов туда не пустили, показав лишь образцы, да и то не все. Здесь не только трехлинейки, ППШ, ППС, АПС, ТТ, наганы, маузеры прошедшие Первую мировую, Гражданскую, Отечественную, Афганскую войны. Но и «шмайссеры», «штурмгеверы», «парабеллумы», «вальтеры», оружие союзников, включая знаменитые «машинганы» Томпсона.

Мечта гангстеров, «борцов за свободу» всех стран и, конечно же, оружейных баронов.

Украинский оружейный апокалипсис

Возможно, «Третий полк» Гомеля показали накануне начала гражданской войны на Украине не случайно. Только слепой не мог видеть того, что Украина семимильными шагами шагает к гражданской войне. И если это так, то белорусские власти показали, что у них арсеналы — под надежным замком.

На Украине все это потекло на Майдан, а в 20-х числах февраля 2014 склады стали захватывать «люди с хорошими лицами». Сначала во Львовской области, а затем повсеместно. А вот повстанцы Донбасса советские арсеналы не тронули.

На Украине же оружие немедленно попало в руки населения. Его воровали на складах, похищали при перевозке, брали на память из АТО. Но это было прикрытие.

К арсеналам протянули руки «оружейные бароны». Поэтому арсеналы стали взлетать на воздух. Даже после нескольких крупных катастроф на складах боеприпасов для крупных калибров, ракет, мин и торпед все равно осталось 12 пока еще целых. К примеру, 48-й арсенал ВСУ в 30 километрах от Винницы, который входил в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов на Украине, наряду с Балаклеей и Цветохой, был почти полностью стерт с лица земли в марте 2017 года.

Там было 83 000 тонн боеприпасов. По официальным данным МО Украины, уничтожено около 30%. Однако это число на самом деле составляет 40 000 тонн. Чтобы понимать масштаб, за четыре года войны Калиновка поставила в АТО всего 24 000 тонн боеприпасов.

В 2015 году взлетел на воздух арсенал в Сватово, в 2017-м — в Балаклее, а в 2018-м — в Ичне, близ границы с Белоруссией. Всякий раз гибло от половины до 80% содержимого арсеналов. Эти цифры, скорее всего, взяты с потолка: что украдено и вывезено под шумок, мы никогда не узнаем.

Главный признак организованности «диверсии»: никто не был наказан. Всё списали на «российскую диверсию» и «российские дроны».

Арифметика «оружейных баронов»

Чтобы понять «кому выгодно?», важно изучить номенклатуру и советский опыт. Бытует мнение, что СССР вывозил оружие в «третий мир» себе в убыток. В 1981-1990 годы Союз поставил оружия на 120-130 млрд инвалютных рублей, а чистая прибыль составила 50 миллиардов.

Но отрицательное сальдо является иллюзией, так как при производстве и транспортировке СССР затрачивал не инвалютные, а обычные рубли. Так что прибыль на советский рубль равнялась двум долларам. А задолженность за поставки оружия гасилась и после распада СССР.

Не стоит сомневаться, что украинские «оружейные бароны» работают именно по этой схеме, плюс помогают коллегам из стран ЕС, предоставляя для транзита свою территорию и порты.

Важно знать, что самый ходовой товар — не ППШ, «томпсоны», «штурмгеверы» и даже не детища «бога стрелкового оружия» — Михаила Тимофеевича Калашникова . Самые ходовые — готовые к применению боеприпасы и их компоненты. Высокорасходный товар, без которого ни один АКМ не выстрелит.

Советские автоматы сегодня делают даже в афганских кишлаках. А вот то, чем они стреляют — только там, где существуют высокотехнологичные и очень опасные производства. Так что на втором месте по конъюнктуре оружейного рынка после готовых огнеприпасов — их наполнители.

Один килограмм тротила стоит 20 долларов. Гексогена — 40. Октоген куда дороже: 150 долларов за килограмм. Свою стоимость имеют и капсюли, даже старые, которые можно отремонтировать, и корпуса снарядов. Даже гильзы — очень ликвидный товар, начиная с латуни, из которой они сделаны, до самого изделия, являющегося экспортным наименованием.

Стоимость одной тысячи тонн старых советских боеприпасов 3-й и 4-й категорий, требующих ремонта и перезарядки, на мировом рынке вооружений составляет от 15 до 30 млн долларов.

Большой куш от маленькой «диверсии»

При президенте Кравчуке советское оружие на Украине хранилось, как в фильме «Оружейный барон», и сбывалось так же. Можно сказать, картину писали маслом, с натуры.

При Кучме государство взяло ситуацию под какой-никакой контроль. А вот после «оранжевой революции» арсеналы начали массово взлетать на воздух. В 2005, 2006, 2007 годах регулярно взрывается только лишь одна Новобогдановка. За это два генерала лишились должностей, а один рядовой сел в тюрьму. В 2009 году детонирует склад в Лозовой. Два стрелочника амнистированы в том же году.

100 000 тонн боеприпасов списано. У этого количества есть цена — три триллиона долларов. Разумеется, не все удалось реализовать, часть товара списана в «бой». Но цифра потрясает, а предприимчивых людей — божественно воодушевляет.

При Януковиче склады почему-то не взрываются. Зато после переворота и начала АТО на украинских арсеналах начинается настоящий фейерверк. Сватово, Балаклея, Ичня, Калиновка… Всё списано на «страну-агрессора», и никто не сел.

Но это не всё.

С началом АТО киевский режим начинает официальный экспорт боеприпасов для пополнения военного бюджета, а из стран ЕС (Германия, Чехия, Словакия, Венгрия), особенно бывших республик СССР (Литва, Латвия, Эстония), на Украину мчатся эшелоны советского оружия самых ликвидных наименований. Киев выходит на первое место в теневом рынке.

Песнь о трех триллионах долларов

Официально показано, что Киев начиная с 2014 года выбросил на внешний рынок 27 тыс. тонн боеприпасов, что оценивается в 500 млн долларов. Это мелочи! Только в одной Калиновке в 2017 году «потеряно» 40 тыс. тонн, что оценивается почти в миллиард.

На фоне такого рынка, таких прибылей меркнут любые информационные фейки, которые прессе сливают для прикрытия. Все эти попытки контрабанды отдельными гражданами на «Жигулях», летчица Савченко с Рубаном и их жалким грузовиком оружия, даже то, что понавезли домой на добрую память об АТО «киборги» и прочие «воины света»…

Гранаты рвутся каждый день в украинских подъездах. Но это лишь далёкое эхо великого гимна «оружейных баронов» во славу украинской армии. Хор торговцев оружием исполняет для планеты Земля «Интернационал» на украинском языке!

И наконец. Всякий раз, когда взрывается очередной украинский арсенал, не нужно искать в небе российские дроны. Нужно следить за грузооборотом в Николаевском, Одесском и Ильичевском портах. Потому что в номенклатуре обязательно учтены наименования из арсеналов, которые вывозятся задолго до первого взрыва, который заметает все следы.

«Борцы за свободу» всех стран обязательно получают посылку от украинских партнеров, чтобы продолжить свои священные войны. А кое-кто в Киеве, хохоча, придумывает с товарищами по совершенно безопасному бизнесу новое выгодное дело.