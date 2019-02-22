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В Киеве оценили возможность начала силовых действий против РФ 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: kremlin.ru
Антироссийские заявления президента Украины Петра Порошенко не перейдут к началу силовых действий против Москвы. Такое мнение высказал председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Порошенко или те, кто находится при власти на Украине, совсем потеряли разум», — сказал политик в программе «Большая игра» на Первом канале.
Он отметил, что Порошенко провоцирует негативные ситуации для того, чтобы понравиться «вашингтонским хозяевам».
При этом Медведчук не исключил. Что в теории проведение силовых действий против России возможно в случае, если Порошенко будет проигрывать на предстоящих 31 марта президентских выборах. Действующий украинский лидер может спровоцировать обострение конфликта, чтобы отменить итоги голосования.
«Я все-таки не рассматриваю такой вариант. Хотя, теоретически исключать нельзя», — заключил политик.
21 февраля Порошенко выступил в Генассамблее ООН, в очередной раз рассказав о «российской агрессии» в Донбассе, «захвате Крыма» и тысячах российских военных у границ Украины.
Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на предложение президента Украины Петра Порошенко лишить Москву права вето в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН). По её словам, слова президента Украины являются абсурдными.
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Украина , В мире , Виктор Медведчук , ПЕТР ПОРОШЕНКО , МАРИЯ ЗАХАРОВА , Генассамблея ООН , МИД , Совбез ООН , ООН , Москва
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