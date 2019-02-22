В Киеве оценили возможность начала силовых действий против РФ

«Порошенко или те, кто находится при власти на Украине, совсем потеряли разум», — сказал политик в программе «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что Порошенко провоцирует негативные ситуации для того, чтобы понравиться «вашингтонским хозяевам».

При этом Медведчук не исключил. Что в теории проведение силовых действий против России возможно в случае, если Порошенко будет проигрывать на предстоящих 31 марта президентских выборах. Действующий украинский лидер может спровоцировать обострение конфликта, чтобы отменить итоги голосования.

«Я все-таки не рассматриваю такой вариант. Хотя, теоретически исключать нельзя», — заключил политик.