Россия блокировала в ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей

«И еще две важные ремарки. Первая. Дело в том, что международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва. Вторая. Именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию направить наблюдателей на украинские выборы», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Конечно, ситуация беспрецедентная и ненормальная, когда, с одной стороны, проводятся выборы, которые должны проходить в обстановке конкурентности и безопасности. А тут наблюдателям не может быть гарантирована безопасность», — сказала представитель российского избиркома.

По ее словам, это противоречит самим выборам, которые должны проводиться в обстановке безопасности для того, чтобы их можно было назвать свободными и честными.

Ранее российская делегация заблокировала в ПА ОБСЕ рекомендацию, позволяющую какой-либо стране не пускать на выборы наблюдателей из других государств под предлогом конфликта интересов, передает РИА «Новости»

глава Парламентской ассамблеи позже не исключил, что организация все же введет правила, по которым наблюдатели от конфликтующих стран не будут направляться на выборы друг к другу.

Данные российских дипломатов о потенциальных провокациях со стороны нынешнего правящего украинского режима на выборах могут косвенно являться следствием того, что актер и режиссер Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга Украины, а у нынешнего главы государства Петр Порошенко — пока только третье место.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен фондом «Украинская политика» вместе с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга. Из данных следует, что если бы голосование проходило в ближайшие выходные, то Зеленскому отдали бы свои голоса 18,2% опрошенных из числа определившихся со своим выбором. Второе место занял действующий президент Петр Порошенко — 15,6% респондентов, третье — Юлия Тимошенко (15,2%).

«По сути, у Тимошенко и Порошенко равные возможности, но у Тимошенко присутствует фактор «социологических партизан» (людей, которые не хотят откровенно говорить о своих симпатиях и формируют «сюрприз» в день голосования), которых минимум у Порошенко», — говорилось в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на четвертом месте расположился лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 12,1%. В тоже время в фонде отметили, что исследование не подтверждает данные прессы «о большом отрыве кандидатов, представляющих первую тройку».

Опрос был проведен с 28 января по 10 февраля, участие в нем принял 4851 респондент. Проводившееся ранее социсследование показало, что в президентском рейтинге на Украине также лидируют Зеленский и Тимошенко.

«Не вижу повода для расстройства. Там за ними глава МВД [Арсен] Аваков наблюдает. Он дает выборам очень сочные характеристики, включая матерные. Ему как наблюдателю можно доверять», — заявил российский сенатор.

Неделей ранее, за 50 дней до дня голосования, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты страны, потребовав провести честные выборы.

«Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!»

Кроме того, в той же записи он употребил нецензурные выражения, характеризуя ход избирательной кампании на Украине.

Ранее директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир также заявила, что решение Киева о недопуске россиян беспрецедентно и противоречит обязательствам всех государств-участников организации. Она выразила сожаление в связи с действиями властей Украины.