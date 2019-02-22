Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев

Порошенко в эфире российского телеканала назвал Путина убийцей украинцев

Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН потребовал от российских властей отпустить на свободу 24 украинских моряка, задержанных в конце ноября в ходе инцидента в Керченском проливе. Видеозапись ток-шоу «60 минут», выходящего на телеканале «Россия 1», которому украинский лидер дал комментарий, опубликована на YouTube.

Корреспондент телеканала «Россия 1» Валентин Богданов задал украинскому лидеру вопрос о судьбе главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в середине 2018 года по обвинению в государственной измене.

«24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы — агрессор, вы — нарушитель международного права и вы и ваш лидер (очевидно, имелся в виду президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») — убийцы украинцев. Запомните это», — сказал Порошенко в ответ.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, Россия расценила действия Киева как провокацию. В РФ было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка арестованы на два месяца и этапированы в Москву.