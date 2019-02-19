Штаб Порошенко ответил на обвинения в подкупе избирателей

Представитель избирательного штаба действующего президента Украины Пера Порошенко в эфире телеканала "Прямой" отверг обвинения в подкупе избирателей, выдвинутые украинским экс-премьером, кандидатом в президенты страны Юлией Тимошенко

По его словам, это "специальная технология" Тимошенко, целью которой является привлечение к себе внимания и дискредитация Порошенко.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения", — заявил представитель штаба Порошенко.

Ранее Тимошенко сообщила, что после поданных ею заявлений МВД Украины возбудило два уголовных дела против штаба Порошенко. Она отметила, что уже дала по ним показания.

Выборы президента состоятся на Украине 31 марта.