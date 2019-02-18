Климкин заявил о необходимости остановить Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, по его мнению, Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять её экономические или политические интересы.

По его мнению, об этом свидетельствует ситуация с задержанными за нарушение границы украинскими кораблями в Керченском проливе.

«Если (Россия. — RT) сама не остановится, то её нужно остановить», — написал он в Facebook.

Он выразил надежду на то, что недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали им «яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье».

При этом он призвал Европу к жёсткой реакции.

Ранее Климкин заявил, что будущему президенту Украины необходимо выстраивать логичную политику в отношениях с Россией.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.