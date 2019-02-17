США сделали грозное предупреждение теряющему контроль Порошенко

Россия не имеет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран и, в частности, диктовать кому бы то ни было, за кого им надо голосовать на тех или иных выборах. Грядущие выборы президента Украины исключением не стали.

Однако для украинских политологов это не становится проблемой, когда они называют любого конкурента Петра Порошенко "агентом Кремля и лично Путина". В кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене спецпредсавитель Госдепа Курт Волкер сделал заявление, которой поможет обосновать подобный подход и сыграет на руку президенту Украины.

"То, что они пытаются сделать — это напасть на Порошенко и ослабить Порошенко", — цитирует агентство France-Presse американского политика.

Подобным образом он ответил на вопрос, поддерживает Москва какого-либо кандидата на предстоящих украинских выборах.

"Они хотят видеть его отстраненным от власти. Я думаю, что они надеются заключить выгодную для России сделку с новой властью, потому что от Порошенко они этого не добьются", — добавил Курт Волкер.

Слова спецпредставителя Госдепа США могут сыграть на руку Петру Порошенко, ведь они полностью соответствуют его неофициальной предвыборной стратегии. При ней все кандидаты объявляются тайными врагами страны, работающими на Россию, и только лишь действующий президент в состоянии продолжить "путь реформ" и "сближение с Евросоюзом , США и НАТО ".

При этом Петр Порошенко, кажется, начал терять контроль над ситуацией в стране. Расхождение между его словами и настоящей ситуацией на местах оказывается настолько большим, что некоторые украинцы обвиняют в "работе на Москву" уже его — дескать, он специально доводит Украину до политического и экономического краха, чтобы доказать ее несостоятельность как государства.