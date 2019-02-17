Кличко сравнил Зеленского с пассажиром за штурвалом самолета

Электоральный взлет Зеленского заставил команду действующего президента Петра Порошенко активизировать попытки его дискредитации. Заявление Кличко стоит рассматривать, как стремление сторонников действующего президента акцентировать внимание избирателей на неопытности лидирующего кандидата.

«Довольно креативно сказать: давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать. Я не хотел бы оказаться в таком самолете», — приводит слова киевского градоначальника издание.

По мнению бывшего чемпиона мира по боксу, это очень опасная ситуация для Украины.

Как ранее сообщали СМИ Мэр Киева и лидер партии «Блок Петра Порошенко — Солидарность» Виталий Кличко может самостоятельно пойти на парламентские выборы с партией «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР), которая была расформирована в 2015 году.