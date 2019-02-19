Весьма доходное президентство. Порошенко не бедствует — в отличие от остальных украинцев

Президент Украины Петр Порошенко за прошедшие две недели увеличил свой доход на 120 млн грн (около 290 млн руб.). И это несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране

С начала февраля президент Украины Петр Порошенко задекларировал 118,5 млн грн доходов, сообщают со ссылкой на данные Единого реестра деклараций «Украинские новости».

Среди задекларированных Порошенко средств — 60 млн грн (около 146 млн руб. — Ред.) дивиденды от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд „Прайм Эссетс Кэпитал“.

В январе Порошенко и вовсе задекларировал 576 млн грн (около 1,4 млрд руб. — Ред.) доходов. Из них львиная доля — дивиденды от Rothschild Trust, которому Порошенко отдал в управление свою кондитерскую корпорацию Roshen — 548,7 млн грн (около 1,3 млрд руб. — Ред.)

Еще 26,2 млн январских гривен (около 63 млн руб. — Ред.) — это дивиденды от „Прайм Эссетс Кэпитал“.

Вопрос о доходах украинского президента встал не случайно: ранее Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило неточности в декларации президента, которую он подал во время регистрации в Центризбирком

Впрочем, Порошенко и ранее не скромничал. Если судить по его декларациями, годы войны не только не ударили по президенту Украины, но, напротив, упрочили его финансовое положение.

»Богатый Буратино»

Итоги 2018 года заставили многих украинцев понервничать: выросли тарифы на ЖКХ, а в течение года инфляция делала потребительскую корзину все менее и менее наполненной. Так, осенью украинские СМИ сообщили о рекордном подорожании макаронных изделий и круп. Не сказаться на здоровье украинцев это не могло: уже в 2019 году Украина заняла первое место в европейском рейтинге по смертности от неправильного питания.

Тем временем у одного украинца — президента страны Петра Порошенко — дела шли не так, чтобы плохо, а даже очень хорошо. В 2018 году его доход составил 1,3 млрд грн (около 3,2 млрд руб. — Ред.). Особенно красочным это число становится по сравнению с предыдущим — 2017 годом. Тогда Порошенко задекларировал 16,3 млн грн (около 39 млн руб. — Ред.). Таким образом, за один лишь год доходы президента Украины выросли в 82 раза!

Львиную долю доходов в 2018 году составили все те же «шоколадные» дивиденды от Rothschild Trust — 1,1 млрд грн (около 2,6 млрд руб. — Ред.), дивиденды от «Прайм Эссетс Кэпитал» — 181 млн грн (около 440 млн руб. — Ред.), доходы от Минфина за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав — 28,8 млн грн (70 млн руб. — Ред.), доход от вкладов в « Международном инвестиционном банке » — 1,37 млн грн (около 33 млн руб. — Ред.) и доход от продажи недвижимости — 800 тыс. грн (около 2 млн руб. — Ред.).

Впрочем, в 2017 году Порошенко пускай задекларировал доход в 82 раза меньше, но по сравнению с 2016 годом это тоже был рост — на $115 тыс. Из 16,3 млн грн (около 40 млн руб. — Ред.) около 336 тыс. грн (свыше 800 тыс. руб. — Ред.) составила зарплата Порошенко, которую он, как подчеркнули в пресс-службе президента Украины, полностью перечислил на благотворительность. Еще 15,7 млн грн (около 38 млн руб. — Ред.) составили проценты по депозитам.

«Из суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которым облагаются заработная плата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора», — отдельно указали тогда в пресс-службе Порошенко.

Кроме того, в Администрации президента сообщили, что Порошенко в 2017 году около 200 млн грн. (около 480 млн руб. — Ред.) потратил на благотворительность, но не отобразил это в декларации: траты осуществлялись «Благотворительным Фондом Порошенко».

Лишь 2016 год оказался роковым для доходов украинского президента. С первого взгляда все выглядело неплохо. По сравнению со следующим — 2017 годом, его доходы были лишь на $115 тыс. меньше и составили 12,2 млн грн (около 30 млн руб. — Ред.). При этом около 336 тыс. грн (свыше 800 тыс. руб. — Ред.) оставила его зарплата. Основной статьей доходов Порошенко стали проценты от депозита в «Международном инвестиционном банке» — 11,9 млн грн (около 30 млн руб. — Ред.). Еще 26,2 тыс. грн (около 63 млн руб. — Ред.) Порошенко получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Однако по сравнению с 2015 годом 2016 был провальным. Доходы Порошенко упали почти в пять раз. В его декларации отсутствовала графа «другие виды доходов», по которой Порошенко в 2015 году задекларировал 49,6 млн грн (около 137 млн руб. по курсу того года — Ред.).

Впрочем, если пристальнее приглядеться к декларациям 2016 и 2017 годов становится понятна «бедность» Порошенко. В этот период времени в украинском обществе муссировалась тема липецкой фабрики Roshen, а также тема офшоров, которые Порошенко, по уверению журналистов, открывал в дни тяжелых поражений украинской армии в 2014 году. Тогда же сам Порошенко заявил, что готов передать свою кондитерскую корпорацию в «слепой траст». И если верить декларации Порошенко, в 2016-2017 годах «сладких» доходов он не видал.

Что, впрочем, не отменяет того факта, что президентство стало для «шоколадного короля» весьма прибыльным предприятием.

Президент — не депутат

Год 2015-й для Порошенко был неплохим. И это мягко сказано. Тогда его доход составил около $2,3 млн, или 62 млн грн (около 173 млн руб. по курсу того года. — Ред.). Как уже упоминалось, львиную долю, свыше 49 млн грн составили «другие виды доходов»: не дивиденды или проценты (они принесли Порошенко 12,37 млн грн, или 34 млн руб., не доходы от отчуждения ценных бумаг (около 1 тыс. грн, или 2,8 тыс. руб. по курсу того года. — Ред.).

Но и этот год «бледнеет» по сравнению с 2014 годом — первым годом президентства Порошенко.

По итогам первого постмайданного года Порошенко задекларировал около 369 млн грн, что в семь с лишним раз превысило его доход в 2013 году, когда Порошенко еще был просто народным депутатом Украины. 345 млн грн из этих денег составили дивиденды, свыше 11 млн грн — доходы от продажи ценных бумаг. Такой рост не остался незамеченным. И хотя часть экспертов списала все на падение гривны — тогда за 2014 год гривна обесценилась с 8 грн за $1 до 16 грн за $1 — в два раза (хотя бывали периоды, когда за $1 давали почти 20 грн). Тем не менее, рост доходов это не объясняло.

«Петр Порошенко мог, для того чтобы профинансировать свою избирательную кампанию, получить дивиденды как крупнейший акционер всех своих бизнес-структур. Компания, как известно, может использовать полученную прибыль как для развития предприятий, так и для распределения денег между акционерами. Логично, что накануне прошлогодних выборов могли принять решение именно о выплате средств акционерам. То есть Петр Порошенко получил дивиденды, легализовал свои деньги, заплатил с них большие налоги и прозрачно профинансировал избирательную кампанию. И это скорее хорошо, чем плохо. Потому другой вариант был — загнать деньги в офшор», — предполагал тогда в комментарии ВВС главный редактор издания «Деньги.ua» Александр Крамаренко.

Впрочем, спустя два года журналисты выяснили, что тогда же — в 2014 году, когда украинская армия терпела поражения в Донбассе, — юристы Порошенко регистрировали офшоры для него. Как пояснил сам Порошенко, офшоры были ему нужны, чтобы передать Roshen в «слепой траст». Однако еще год спустя — в 2017 году — журналисты получили новые данные, свидетельствующие: ни о каком «слепом трасте» речи и не шло. Порошенко регистрировал компании для минимизации налогообложения, в том числе и в случае продажи части своей кондитерской корпорации.

В общем, после избрания президентом бизнесом Порошенко заниматься не перестал. А судя по свежим данным, он продолжает оставаться одним из самых успешных украинских предпринимателей.