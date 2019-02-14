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Патрушев рассказал о единственной возможности Порошенко сохранить власть 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Применение фальсификаций в ходе президентской избирательной кампании на Украине — это единственный шанс действующего главы украинского государства Петра Порошенко сохранить пост, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Как показывают результаты опросов общественного мнения, Петр Порошенко не имеет достаточного уровня электоральной поддержки. У него практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок. Украинцы не верят в способность действующего президента и его окружения вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса", — сказал Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".
Он отметил, что "единственная надежда Порошенко — широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий".
Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко составляет около 14%.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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