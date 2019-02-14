Патрушев рассказал о единственной возможности Порошенко сохранить власть

"Как показывают результаты опросов общественного мнения, Петр Порошенко не имеет достаточного уровня электоральной поддержки. У него практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок. Украинцы не верят в способность действующего президента и его окружения вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса", — сказал Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

Он отметил, что "единственная надежда Порошенко — широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий".