Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.

Об этом глава ведомства написал в Twitter.

«Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на украинских президентских выборах. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться её основополагающих принципов», — отметил министр.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена использовать своё право стать участником международного наблюдения за выборами президента на Украине.

К украинским властям также обратился председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак , он призвал Киев обеспечить аккредитацию наблюдателей от всех заинтересованных стран, в том числе от России.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.