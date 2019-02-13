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В ОБСЕ не смогли поддержать обвинения Украины в отношении России 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Zuma/ТАСС
На Украине нет российских военных, и это факт, а не мнение, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Эртурул Апакан. Так он ответил на заявления постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, заявившего об агрессивных намерениях РФ и «огромном» количестве российского оружия и военных в регионе.
В отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе нет данных о том, что на территории региона находятся военнослужащие Вооруженных сил России. Об этом глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан заявил в ходе заседания Совбеза ООН, передает НСН.
«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил дипломат.
Так Апакан ответил на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, заявившего, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт».
Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на слова Ельченко попросил Апакана и спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика рассказать о том, как много российских войск наблюдатели видели в Донбассе. «Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред и могут ли они их подтвердить?» — спросил Небензя, после чего Апакан дал отрицательный ответ.
Одновременно с этим наблюдатели ОБСЕ фиксируют рост обстрелов в Донбассе, передает ФАН.
Украинские военные продолжают вести огонь по домам мирных жителей.
«Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-востоку от населенного пункта Попасная [Луганской области]», — говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.
Кроме того, украинские силовики обстреляли здание школы в Михайловке, жилые дома в Славяносербске и Первомайске.
В конце января специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в организации появился новый план по достижению мира на юго-востоке Украины. Он заявил, что для проведения выборов в регионе следует обратиться к помощи ООН, так как ОБСЕ выполняет в регионе только роль наблюдателя.
Спецпредставитель также напомнил, что выборы в Донбассе были одним из ключевых пунктов Минских соглашений. По словам Сайдика, план также предусматривает создание временных администраций под эгидой ООН в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Предполагается, что они будут следить за выполнением плана.
Он заключил, что документ, в котором содержатся положения этого плана, должны утвердить страны «Нормандской четверки» — Россия, Украина, Франция и Германия.
Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой погибли около 13 тыс. человек, 1,5 млн мирных жителей бежали из региона.
В конце апреля текущего года президент Украины объявил об изменении формата АТО. Теперь мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР называются «Операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей для защиты территориальной целостности и независимости украинского государства», сокращенно — ООС.
В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на  нежелание Киева выполнять свою часть Минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.
В июле 2017 года заместитель министра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у украинских властей нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе.
«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил Тука.
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Украина , Конфликты , Статьи , Василий Небензя , Владимир Ельченко , Совбез ООН , ООН
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