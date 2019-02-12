Порошенко дал неожиданное обещание России по морям

Президент Украины Петр Порошенко пообещал обеспечить выполнение двусторонних соглашений с Москвой о свободе мореплавания в Азовском и Черном морях, передает RT со ссылкой на издание «Сегодня».

«Мы обеспечим выполнение двусторонних соглашений о свободе мореплавания, в частности, в Азовском и Черном морях», — сказал Порошенко.

При этом президент Украины гарантировал безопасность экипажам и защиту национальных интересов Украины.

Ранее Порошенко пообещал не отказываться от прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Анонсируя следующий проход, Порошенко отметил, что на борту судна будут находится только добровольцы.