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Порошенко дал неожиданное обещание России по морям 

Рамблер + ещё 1 12 февраля 2019
Президент Украины Петр Порошенко пообещал обеспечить выполнение двусторонних соглашений с Москвой о свободе мореплавания в Азовском и Черном морях, передает RT со ссылкой на издание «Сегодня».
«Мы обеспечим выполнение двусторонних соглашений о свободе мореплавания, в частности, в Азовском и Черном морях», — сказал Порошенко.
Украина закрыла Азовское море
При этом президент Украины гарантировал безопасность экипажам и защиту национальных интересов Украины.
Ранее Порошенко пообещал не отказываться от прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Анонсируя следующий проход, Порошенко отметил, что на борту судна будут находится только добровольцы.
Украина , Видео , В мире , Москва
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