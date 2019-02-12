Теория «холодного мира»: русофобы на Украине вдруг поменяли направление

China Internet Information Center (Китай) . Поэтому в преддверии мартовских президентских выборов планы Теория «холодного мира», выдвинутая украинским президентом, означает, что углубление противоречий между РФ Украиной — это безвыходная ситуация, которая не только делает Украину еще более зависимой, но и вызывает неприятие украинского народа, считает эксперт. Поэтому в преддверии мартовских президентских выборов планы Порошенко вызывают опасения.

На форуме «От Крут до Брюсселя . Мы идем своим путем», прошедшем в Международном выставочном центре Киева 29 января, президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что будет избираться на второй срок на выборах 31 марта. Внимание СМИ привлек один факт — говоря о российско-украинских отношениях, он заявил, что Украине «нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир…», так как «люди устали от войны, и на этой болезненной ноте безустанно играет российская пропаганда…». Известный благодаря своей антироссийской риторике Петр Порошенко своим заявлением породил новую теорию «холодного мира», которая ясно отражает его желание создать образ «посланника мира» и угодить украинскому народу, увеличив свои шансы на второй президентский срок.

В феврале 2014 года был свергнут пророссийский президент Украины Виктор Янукович ; в июне того же года благодаря поддержке США президентом стал прозападный «шоколадный король» Петр Порошенко, набравший 54,3% голосов. Во время выборов он обещал подавить военную смуту на Донбассе и решить вопрос Крыма за три месяца. Однако вот уже четыре года дела у него идут не так уж гладко — новое правительство демонстрирует очень медленный прогресс в том, что касается восстановления экономики и борьбы с коррупцией; кроме того, Украина не получила реальной поддержки от своих «союзников» из ЕС и США.

Если говорить об экономике, то с 2014 года по ноябрь 2018 года ВВП Украины упал почти на 20%, а индекс потребительских цен вырос в два раза. Средняя ежемесячная зарплата с 408 долларов в 2013 году к 2017 году уменьшилась до 267 долларов. Согласно данным Всемирного банка доля населения живущего за чертой бедности выросла с 15% в 2014 году до 25% сейчас.

Одной из причин медленного развития Украины, равно как и кризиса 2014 года является коррупция. Несмотря на то, что в своей недавней речи Порошенко подчеркнул, что экономика страны сохраняет рост уже 12 кварталов подряд, и «самое трудное время уже прошло», согласно докладу Министерства финансов Украины от 25 января, совокупный долг и обеспеченный долг страны (по данным на декабрь прошлого года) вырос на 477%, а именно на 356 миллиардов долларов, и составил 7,8 триллионов долларов. Внешний долг страны за декабрь прошлого года тоже вырос на 800 миллионов долларов и составил 3,9 триллионов долларов. Общегодовой рост внешнего долга (2018) составил 122 миллиарда долларов.

Все это привело к усилению внутреннего недовольства политикой Порошенко, рейтинг поддержки которого продолжает понижаться. Как показывает последний опрос населения, рейтинг поддержки украинского президента составляет всего 11,6%, что ниже уровня поддержки Юлии Тимошенко (21,2%) и артиста Владимира Зелинского. Так Юлия Тимошенко заявила, что, если она станет президентом, то Порошенко ответит за свои «злодеяния». Серьезное внешнее давление заставляет последнего вести политику «привлекай иностранную помощь, решай внутренние проблемы».

На протяжении четырех лет своего правления Порошенко получал одобрение народа только в продвижении своей антироссийской политики, и было принято множество мер, включая выход из СНГ, прекращение действия договора о дружбе с РФ, отделение Украинской православной церкви . Именно поэтому понимая риск гибели своей политической карьеры Порошенко вновь вынул из рукава карту российско-украинских отношений. Происшествие в Керченском проливе в конце 2018 года — первый открытый конфликт между военными силами двух стран со времен крымского кризиса, а также редкий для нынешнего мира «случайный выстрел» на море. Однако как считают некоторые представители общественности, ситуация в Керченском проливе была военной авантюрой Порошенко, направленной на получение политического капитала и одобрения народа.

С одной стороны, если бы украинские корабли успешно прошли пролив и вошли в Азовское море, Порошенко стал бы национальным героем, который остановил российскую оккупацию Крыма. С другой стороны, если бы авантюра не увенчалась успехом, он смог бы воспользоваться моментом, чтобы вызвать ярость украинского народа против России и консолидировать общественность вокруг своей политической фигуры. После происшествия в Керченском проливе Порошенко принял определенные меры: во-первых, отдал приказ о введении на территории Украины военного положения сроком на 30 дней, начиная с 9 часов 28 ноября; во-вторых, запросил помощи у НАТО , ЕС и Совета безопасности ООН

Первая организация могла бы отсрочить мартовские президентские выборы, а последняя напрямую поддерживает западные страны в их совместной борьбе с Россией. Однако ситуация развивалась совсем не так, как ожидалось. 26 ноября председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что решение о введении военного положения не приведет к отмене президентских выборов, и они состоятся в марте (если военное положение не будет продлено).

Европейские страны занимают осторожную позицию по поводу поддержки Украины, так как реальный конфликт между Украиной и Россией может перекинуться на них. Именно поэтому они выступают за смягчение отношений и деэскалацию. Несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал прекратить морское противостояние между Украиной и РФ, он отказался поддержать Украину. Один из европейских дипломатов заявил, что корабли по требованию Украины направлены не будут, так как Украина является «партнером» НАТО, а не официальным членом. Несмотря на то, что США и Великобритания направили свои корабли в Черное море, символический смысл этого шага гораздо глубже и не ограничивается надеждами Порошенко.

Теория «холодного мира», выдвинутая украинским президентом, естественно, означает, что усугубление противоречий между РФ и Украиной — это безвыходная ситуация, которая не только делает Украину еще более зависимой, но и вызывает неприятие украинского народа. Максимальная стабилизация двусторонних отношений и нормализация жизни — это то, на что надеется народ. И раз уж антироссийская политика не покорила сердца людей, Порошенко придется стать «посланником мира», чтобы получить голоса и остаться еще на один срок. Однако «Москва не сразу строилась», и изменить мнение людей не так просто, кроме того, сам метод «изменения» может вызвать недоверие народа. Именно поэтому в преддверии мартовских президентских выборов планы Порошенко вызывают опасения.