Порошенко выигрывает первую стычку. О силовых контактах фаворитов украинских выборов

В выходные, 10-11 февраля, на Украине произошёл первый силовой контакт между фаворитами президентской гонки (не рейтинговыми, а реальными фаворитами). Несмотря на то что абсолютный перевес в силах был на стороне Тимошенко , победителем оказался Порошенко

Для Украины в таком результате нет ничего странного. Ещё 30 ноября 2013 года утром, для того, чтобы эпопея Евромайдана завершилась, не начавшись, Януковичу было достаточно отдать приказ об аресте прятавшихся в Михайловском монастыре провокаторов (не более 200 человек) и Лёвочкина в придачу. Но он позволил своим врагам организоваться, собраться, отдал им Крещатик и Киевгоргосадминистрацию, трижды останавливал уже почти свершившиеся разгоны Майдана, подписывая соглашения с оппозицией (в которых шёл на невынужденные уступки). В конце концов он сам разложил основы своей власти, лишился поддержки политических, силовых структур, предал выступавших в его поддержку активистов и вынужден был бежать, спасая свою жизнь, после того как его очередное соглашение с Майданом закончилось вооружённым захватом правительственных зданий мятежниками.

Отметим, что в последний день ноября 2013 года перевес Януковича был абсолютным. Причём все рычаги власти были в его руках. 11 февраля 2019 года перевес Юлии Тимошенко был относительным и локальным. Власть находится в руках Петра Порошенко, и даже те силы, на которые Юлия Владимировна может теоретически опереться, выполняют не её приказы, а приказы Арсена Авакова

Начиналось всё прозрачно, понятно и трагично для Порошенко. Находящаяся под контролем СБУ и работающая на Порошенко нацистская группировка С14 озаботилась провокациями против предвыборных митингов Тимошенко. Это важный элемент порошенковской стратегии. Пётр Алексеевич в своих вечно мятых костюмах и с ужимками комика из колхозного клуба, мягко говоря, не харизмат. В плане прямого общения с народом Юлия Владимировна рвёт его как тузик грелку. Если позволить ей без помех проводить свои предвыборные митинги, через месяц страна и мир будут уверены в победе Тимошенко на 100% (никакие фальсификации Порошенко тогда не помогут, их просто не примут).

Следовательно, митинги Тимошенко должны сопровождаться скандалами, потасовками, громкими обвинениями. Надо сломать ей возможность спокойно отрабатывать свою программу, а для телевидения создавать картинку хаоса и народного недовольства Юлией Владимировной.

Однако не успели «патриоты» из С14 взяться за дело, как за них взялась аваковская полиция.

Причём если на митинге в Белой Церкви С14 и полиция разошлись вничью, то нападение на митинг в Киеве полиция пресекла в зародыше. Затем без проблем отбила нападение на Подольский райотдел, задержав в общей сложности несколько десятков нацистов.

Результат столкновения был явно в пользу Тимошенко. На её стороне выступила полиция, которая в десять раз превышает по численности СБУ и, в отличие от армии, контролирует всю территорию Украины, обладая к тому же конституционным правом наводить порядок, в том числе с применением оружия. Внешняя сторона — полиция против нацистских бандитов, порядок против хаоса также была выигрышной для Тимошенко. В общем, выступая на стороне закона и опираясь на легитимные действия правоохранителей, Юлия Владимировна спокойно демонстрировала, что сила и право на её стороне. Если бы всё так и закончилось, Петру Алексеевичу пришлось бы в оставшиеся до выборов дни заниматься исключительно поиском надёжного убежища за пределами Украины.

Но вдруг ход событий развернулся на 180 градусов, приняв при этом трагикомический оборот. Когда генпрокурор Юрий Луценко (играющий на стороне Порошенко) заявил о возбуждении уголовных дел против сотрудников полиции, отбивших штурм райотдела, ситуация выглядела комично. На Украине прекрасно помнят, как в 2007 году тогдашний министр внутренних дел Цушко, во главе милицейского спецназа взял штурмом Генпрокуратуру , поддержавшую неконституционный указ Ющенко о роспуске парламента. Да и в период 2014-2019 годов министр Аваков неоднократно демонстрировал, что пока он опирается на силу МВД ему глубоко плевать не только на прокуратуру, но даже на президента. В данном конфликте силовиков МВД значило больше, чем всё, что мог выставить Порошенко. А это Аваков ещё не задействовал потенциал различных «гражданских» и «общественных» структур типа «Азова», также кормящихся из его рук.

Тем не менее всё руководство МВД, вместе с министром, начало хором осуждать спецназовца, крикнувшего: «Лежать, Бандера!» Министр и его генералы утверждали, что они, все как один бандеровцы, осуждали собственных подчинённых и соглашались с тем, что если «патриоты» захотели захватить какой-нибудь райотдел полиции, то мешать им не следует.

Логики в этих действиях нет. Не думаю, что Аваков за пять лет не сумел установить надёжный контроль над полицией и вдруг, неожиданно для себя столкнулся с оппозицией своих генералов. Точно так же сомнительно, что он решил таким образом сохранить баланс сил между Порошенко и Тимошенко.

Во-первых, как уже было сказано, ситуация в результате оказалась однозначно выигрышной для Порошенко. Во-вторых, при всём том, что у Авакова есть основания бояться обоих фаворитов и не желать победы ни одного из них, но Порошенко для него всё же опаснее (он пытался выдавить Авакова с поста министра ещё в 2015 году и не забыл, как тот фактически отказал президенту в подчинении, ведя собственную политическую игру).

Поскольку же выбирать всё равно придётся, выбор в пользу Тимошенко, которая зависит от поддержки Авакова куда больше, чем Порошенко (последнего устроит и нейтралитет министра) выглядит более логичным. В-третьих, как уже было сказано, полиция в данном случае однозначно защищала закон, так что на сей раз позиция Авакова была безупречна.

Наконец, в-пятых, и это самое главное, сдача подчинённых ведёт к их разочарованию в начальстве. В следующий раз полиция может и не выполнить приказ Авакова, предпочтя подождать и посмотреть, чья возьмёт. Аваков же без опоры на МВД всего лишь средней руки жулик, которого обидеть может каждый.

С моей точки зрения, тотальное покаяние представителей власти, спешивших наперегонки извиниться перед нацистами и присоединиться к флешмобу «Я бандеровец», вызвано их осознанием того простого факта, что режим держится именно на терроре, осуществляемом нацистскими отрядами.

Да, они вроде бы относительно малочисленны и кажется, что их в любой момент можно прижать к ногтю. Но именно их безнаказанность, их действия вне поля закона, включающие запугивание, моральный террор, акции устрашения, избиения и, наконец, убийства, позволяют удерживать контроль над ненавидящем своих политиков обществом.

Армия, полиция, даже спецслужба, ограничены законом. Они его нарушают, но не могут игнорировать системно, ибо тогда подорвут своё собственное положение (их власть основана на законе). Власть же нацистских эскадронов смерти основана на полном отрицании закона. При их относительной малочисленности, контролировать общество они могут только опираясь на тотальный произвол, когда каждый знает, что лишить работы, здоровья и даже жизни могут не за действие, даже не за слово, просто за то, что взгляд был слишком дерзкий.

Итак власть опирается на нацистов, а последним, чтобы надёжно выполнять свою функцию, нужна полная безнаказанность. Поэтому на выборы не идёт ни одна политическая сила, ни один политик, которые осмелились бы поставить под сомнение стратегический курс Майдана. Самые смелые проекты — лишь предложения косметических уступок, в стиле «а вешать будем потом», но не так прозрачно. Поэтому, имея все возможности за пять лет рассадить нацистов по тюрьмам и разложить по могилам, украинская власть даже не попыталась вернуть себе монополию на насилие и контроль над обществом.

Вооружённые нацисты эту власть привели. Без опоры на вооружённых нацистов она не может существовать. Поэтому и Тимошенко публично не высказалась в поддержку полицейских, защищавших её интересы. Нацисты составляют фундамент этой системы. Выступление против них равнозначно выступлению против системы, что для украинских олигархов значит выступить против самих себя.

Украинские бароны могут сколько угодно воевать друг с другом, используя друг против друга как незаконные вооружённые формирования, так и официальные силовые структуры государства. Но они не могут позволить, чтобы в ходе этого конфликта силовики начали целенаправленно подавлять нацистов, поскольку за нацистами наступит очередь беззащитных олигархов.

Это единственное логическое объяснение невынужденной и нелогичной сдачи Тимошенко и Аваковым уже выигранного ими у Порошенко раунда. Это не пойдёт им на пользу, поскольку рано или поздно привыкшие к безнаказанности нацисты сообразят, что доить корову по имени Украина они могут и без олигархов, а силовики за неоднократно их предавших политиканов не вступятся.

Но это будет потом, а пока можем зафиксировать факт открытого силового столкновения команд Тимошенко и Порошенко задолго до дня голосования и по пустяковому с точки зрения технологии этих выборов вопросу. Можно предположить, что когда цена вопроса многократно возрастёт и на кону будет стоять не один митинг, а власть на Украине и собственная жизнь, эти столкновения приобретут более жёсткий и бескомпромиссный характер, с тенденцией быстрого перетекания в фазу вооружённого противостояния.