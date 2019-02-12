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Рабинович заявил о попытках уничтожения Украины 

Рамблер + ещё 17 12 февраля 2019
«Великую и сильную» Украину «поставили под уничтожение», заявил каналу NewsOne депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
«Страна убивается по тупости, по глупости и по злому умыслу. Сразу по трем причинам!» — уверен он.
По словам парламентария, Украину убивают низкие зарплаты, дорогие продукты и нынешняя власть, которая думает лишь о воровстве, а все, что делает, это «крики только одни, истерика, бесконечные то томосы, то войны».
«Такое может происходить только в стране, которую поставили под уничтожение», — убежден Рабинович.
Депутат посетовал, что Украина перестает что-либо производить, а лишь покупает, а субсидии достаются лишь лояльному власти бизнесу. По его словам, все это убивает «великую и сильную» страну.
Рабинович призвал украинцев не смотреть на это молча, а сделать свой выбор на «решающих» для будущего Украины мартовских выборах президента.
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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