Рабинович заявил о попытках уничтожения Украины

«Страна убивается по тупости, по глупости и по злому умыслу. Сразу по трем причинам!» — уверен он.

По словам парламентария, Украину убивают низкие зарплаты, дорогие продукты и нынешняя власть, которая думает лишь о воровстве, а все, что делает, это «крики только одни, истерика, бесконечные то томосы, то войны».

«Такое может происходить только в стране, которую поставили под уничтожение», — убежден Рабинович.

Депутат посетовал, что Украина перестает что-либо производить, а лишь покупает, а субсидии достаются лишь лояльному власти бизнесу. По его словам, все это убивает «великую и сильную» страну.

Рабинович призвал украинцев не смотреть на это молча, а сделать свой выбор на «решающих» для будущего Украины мартовских выборах президента.