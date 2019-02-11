Как я управлял работой Верховной Рады, не привлекая внимания санитаров

Редкий вообще случай, когда журналистский, можно даже сказать публицистический текст встречает столь быструю обратную связь. Буквально как в благословенные застойные годы, когда заметка в районной газете о каком-то непорядке в коммунальном хозяйстве вызывала немедленную реакцию райкома

Вот и сейчас — написал я статью, в которой вежливо покритиковал спецпредставителя Госдепа по делам одной колонии Курта Волкера за то, что он недостаточно нежно относится к тонкой душевной организации туземцев.

Напомню предысторию. Украинские власти в предельно жёсткой форме заявили, что российских наблюдателей не пустят. Даже в составе миссии ОБСЕ (что вызвало в ОБСЕ некоторое… удивление). А если они полезут на свет подлинной украинской демократии, то Верховный Главнокомандующий даст пограничникам команду стрелять. Ну и соответствующий закон в Раду внесли.

Волкер же намекнул, что это неправильно, надо, дескать, повышать уровень легитимности выборов… Ну как легитимность самых демократических в мире украинских выборов может зависеть от позиции России? Она же страна-агрессор! Более того — она по всеми миру фальсифицирует результаты выборов. Вот, например, победа Трампа… Ах, да — об этом лучше помолчать.

В общем, прошло совсем немного времени, и Волкер сменил пластинку. Оказывается, всё совершенно правильно с позицией украинской власти — «озабоченность Украины безопасностью очень реальна», а российские наблюдатели в составе миссии ОБСЕ представляют для этой безопасности явную угрозу. Бинго!

Кстати, моя статья появилась в 17.30 7 февраля, Волкер написал о безопасности два часа спустя (людей, которые будут задавать вопрос, в каком часовом поясе писался твиттер, я по умолчанию считаю провокаторами и не патриотами — конечно же, в киевском!), а на следующий день Верховная Рада приняла закон, запрещающий гражданам России быть наблюдателями на выборах, в том числе от международных организаций.

Совпадение? Не думаю… Хотя представляет отнюдь не академический интерес вопрос о том, было бы это голосование, если бы я не написал статью, а Волкер — твит о реальной угрозе безопасности? Последний раз моё влияние было столь велико в 2004 году, когда я на 20% снизил цены на памперсы на Украине… Но тогда оно всё же не входило на международный уровень.

Надеюсь, что уважаемый господин Волкер и дальше будет тщательно мониторить сайт «Украина.ру» и учитывать наши рекомендации при формировании политики США на украинском направлении. Мы плохого не посоветуем!