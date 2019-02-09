«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой

Кандидата на пост президента Украины Романа Насирова облили водой в прямом эфире. Инцидент случился после перепалки между ним и депутатом Рады Сергеем Шаховым , который возмутился планами кандидата поднять минимальную заработную плату и пенсию в стране. Он также посоветовал Насирову пройти детектор лжи и отправиться в психиатрическую больницу.

Депутат Рады Сергей Шахов облил водой кандидата в президенты Украины, экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Это произошло в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Выпад депутата был спровоцирован словами Насирова, который заявил, что в течение года в стране можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен, а пенсию — до пяти тысяч гривен (это составляет примерно 36 тыс. и 12 тыс. рублей соответственно — «Газета.Ru» ). Однако нардеп со словами кандидата не согласился и посоветовал ему пройти детектор лжи и психиатрическую больницу.

«Вы говорили людям о заработных платах, говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?.. Слушайте, вам нужно сегодня освежиться», — сказал Шахов и выплеснул стакан воды в лицо оппонента.

На ситуацию сразу же откликнулись пользователи сети, которые посмотрели видео-выдержку из программы. «Да, клоуны отдыхают. Тут настоящая клиника с неизлечимым диагнозом», — написала одна из пользовательниц интернета в комментариях, сообщает ФАН.

Отметим, что провокационная деятельность кандидатов на пост президента Украины только набирает обороты. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня потребовала от Петра Порошенко прекратить «грязные манипуляции», которые он проводит, чтобы сократить число ее избирателей. По мнению Тимошенко, именно действующий президент подстроил самовыдвижение исключенного из партии «Народный фронт» депутата Юрия Тимошенко.

По мнению экс-премьер министра, главной целью Порошенко и его штаба, является оттягивания у нее некоторого количества голосов. Теперь в бюллетене будут значиться два человека с фамилией Тимошенко и инициалами Ю. В., пояснила она, что неминуемо запутает некоторых избирателей.

«Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала политик.

В том, что от президента Украины Петра Порошенко стоит ожидать еще не одной провокации, не сомневаются и в российских дипломатических кругах.

Как ранее сообщил источник ФАН, Порошенко, скорее всего, совершит провокацию на границе с Крымом ближе к выборам, так как для него это станет беспроигрышной тактикой. Все дело в том, что, благодаря подобному скандалу, он либо сорвет выборы и сохранит власть, либо заработает себе лишние политические очки, в очередной раз списав обострение отношений на «российского агрессора».

Такой же точки зрения придерживаются и в Верховной раде . Однако там провокации ждут скорее на Донбассе. По мнению депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, Порошенко может пойти на обострение ситуации в этом регионе хотя бы чтобы привлечь на свою сторону воинственно настроенных радикалов. А в лучшем случае он и вовсе отменит выборы под предлогом военного положения.

При этом, перенос выборов на осень возможно станет не самым худшим сценарием. По словам экс-депутата Рады Григория Рычагова, явка на голосование и так будет ничтожной.

«Нанятые туда платные пропагандисты растерянно стоят с листовками и газетами в руках, пытаясь их кому-то всучить, но берут очень плохо», — считает политик.

Он также добавил, что, на его взгляд, Одесская область уже «голосует ногами»: украинцы попросту уезжают из страны или временно, или на ПМЖ в такие страны как Белоруссия, Германия, Россия, Израиль, Болгария, Румыния, Турция и даже Австралия.

Кроме того, политологи ожидают, что часть кандидатов в президенты, которых сейчас зарегистрировано 44 человека, сами откажутся от участия в кампании ближе к выборам. Сделать они могут это до 7 марта включительно.

Реальных же претендентов останется не больше пяти, уверен политолог Михаил Погребинский.

«Пятерка известна, это — Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Бойко, возможно, Гриценко. Вот, если пять, то тогда такой ряд. Шансы на прохождение во второй тур самые большие у тройки Тимошенко — Зеленский — Порошенко. Вот, сейчас будет избирательная кампания, которая покажет, кто из них будет иметь больше шансов пройти во второй тур», — заявил политолог в эфире НСН.

Напомним, что избирательная кампания началась 31 декабря, а сами выборы пройдут 31 марта. По данным соцопросов, на данный момент в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 21,9% избирателей. Также в тройку лидеров входят Юлия Тимошенко с 19,2% и действующий президент Украины Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 14,8%.