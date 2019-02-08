«Нечувана зрада»* Волкера. Госдеп указал Порошенко и его окружению их место

Курт Волкер в последнее время в специальном представлении не нуждается. Просто потому, что он и есть специальный представитель Госдепа на Украине . Так сказать, «голос вашингтонского обкома».

Вообще этот голос, как правило, говорит вещи понятные и приятные всякому профессиональному украинскому патриоту — Донбасс оккупирован, Россия должна уйти, и т.п. При этом он столь последователен, что, кажется, уже стал нерукопожатен в Москве . Во всяком случае, последняя его встреча с Владиславом Сурковым прошла больше года назад, и когда состоится (и состоится ли) следующая — непонятно.

Но сейчас произошло нечто возмутительное. Как снег на голову, 7 февраля «голос Госдепа» написал в "Твиттере":

«Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам».

Что значит — «игры кончились»? А раньше что — игры были? Украина скоро пять лет как "отражает российскую агрессию", защищая весь свободный мир, а Волкер называет это играми? Потрясающее лицемерие!

Чем озаботился Волкер, в общем-то, понятно — Украина неоднократно и в категорической форме отказывалась принимать российских наблюдателей на своих президентских выборах.

Ещё 9 января Павел Климкин сообщил, что « МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей» и сообщил о направлении обращения «в БДИПЧ ОБСЕ, что официальных российских наблюдателей здесь быть не может». Затем 28 января он же призвал ЦИК не принимать российских наблюдателей. В ночь с 4 на 5 февраля президент Порошенко в программе «Свобода слова» (!) грозно заявил:

«Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий, отдам приказ пограничной службе Украины не впускать (российских наблюдателей — Авт.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен».

Несколько дней назад, 4 февраля, в Раде также был зарегистрирован законопроект (соавторами которого являются спикер Андрей Парубий , вице-спикер Ирина Геращенко и представительница президента в Раде Ирина Луценко ), запрещающий участие в парламентских и президентских выборах наблюдателей из России — даже в составе международных миссий.

Логика украинских властей безукоризненна. Россия, по их мнению, осуществляет против Украины гибридную агрессию. Сейчас прямое военное вторжение неактуально (это сам президент сказал на том же эфире, хотя только недавно он вводил военное положение, чтобы это вторжение предотвратить), а действовать агрессор будет «через механизмы медийной поддержки, и через механизмы финансового вмешательства, и через организационные меры, через пятую колонну».

Российские наблюдатели, безусловно, элемент вмешательства с целью дискредитировать достижения украинской демократии. А президент уже сказал, что нынешние выборы — тест на демократию (в смысле, если его не переизберут, значит, демократии нет и страна недостойна своего европейского будущего, так как тест не прошла).

Естественно, это может иметь неприятные последствия. В частности, из заявлений президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова следует, что в результате всех этих манёвров Россия может украинские выборы и не признать. Украинской же власти только это и нужно — если Россия против, значит, мы успешно отражаем агрессию.

А вот в Вашингтоне, видать, какое-то альтернативное представление о происходящем. Кажется, там считают, что нынешний прозападный режим (другого не будет, даже в случае поражения Порошенко) должен быть Россией признан, и необходимо сохранить возможности для ведения диалога.

Опять же, смысл этого тоже можно представить развёрнуто. Американцы мыслят стратегически. Скорее всего, в Госдепе полагают, что Россия должна признать своё поражение и окончательное превращение Украины в антироссийский плацдарм. Лучший вариант для этого — признание результатов выборов. А для этого нужны наблюдатели, которые покажут, что выборы прошли более или менее демократично.

Но вот почему бы не объяснить всё это Порошенко и Климкину заранее, в тёплой и дружественной обстановке, за кружечкой коньяку? Ведь идиотская ситуация получается!

Во-первых, Волкер со всего маху окунул в известную субстанцию и президента, и спикера, и министра. Дал им выговориться, а потом широковещательно одёрнул, наглядно показав, что они — твари дрожащие и прав не имеют. Теперь придётся как-то дезавуировать заявления, не отдавать приказы пограничникам и что-то делать с законопроектом.

Во-вторых, как он вообще представляет себе выполнение своего требования? Допустим, пропустить российских наблюдателей получится, но как обеспечить им возможности работы и элементарную безопасность после проведённой пропагандистской кампании? Сопровождать каждого наблюдателя взводом нацгвардейцев и нести ответственность, если с ним что-то случится?

В общем, перед украинской властью встал сложный выбор.

Вариант А: сделать всё, как требует Волкер, и нести все издержки, которые за этим последуют. То, что президент слушает команды какого-то клерка Госдепа, — для украинских патриотов не компромат, а вот то, что Порошенко, пообещав держать и не пущать, отпустит и впустит — совершенно точно преступление против национальной безопасности. Этак можно сорвать стратегию объединения патриотического электората вокруг верховного главнокомандующего.

Вариант Б: действовать в соответствии с украинской народной мудростью «Волкера бояться — на выборы не ходить». Но что будет потом? Госдеп и так недоволен Порошенко, а в случае столь явного неподчинения мстя может быть страшна…

* Нечувана зрада — неслыханное предательство (укр.)