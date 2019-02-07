Побег Порошенко от журналистов попал на видео

Перед официальной встречей с членами Американской торговой палаты в киевском отеле Hilton к Порошенко обратился корреспондент телеканала 1+1 и спросил его о сетях для подкупа избирателей, якобы созданных его предвыборным штабом.

Президент отказался разговаривать с журналистом, а его охрана держала съемочную группу, пока автомобиль с Порошенко не отъехал.

Александр Дубинский пошутил, что этот случай можно будет впоследствии назвать 12-м покушением на Порошенко.

Напомним, в конце января глава Государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что в 2018 году на президента было совершено 11 покушений.

Ранее в Сети появилось видео, на котором учителей в школах подконтрольных Киеву территорий Донецкой области агитируют голосовать на выборах за действующего президента Украины Петра Порошенко.