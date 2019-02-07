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Побег Порошенко от журналистов попал на видео 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко отказался общаться с журналистом, задавшим ему неудобный вопрос. Видео инцидента опубликовал блогер Александр Дубинский на своем Youtube-канале.
Перед официальной встречей с членами Американской торговой палаты в киевском отеле Hilton к Порошенко обратился корреспондент телеканала 1+1 и спросил его о сетях для подкупа избирателей, якобы созданных его предвыборным штабом.
Порошенко заправил пиджак в брюки
Президент отказался разговаривать с журналистом, а его охрана держала съемочную группу, пока автомобиль с Порошенко не отъехал.
Александр Дубинский пошутил, что этот случай можно будет впоследствии назвать 12-м покушением на Порошенко.
Напомним, в конце января глава Государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что в 2018 году на президента было совершено 11 покушений.
Ранее в Сети появилось видео, на котором учителей в школах подконтрольных Киеву территорий Донецкой области агитируют голосовать на выборах за действующего президента Украины Петра Порошенко.
Комментарии34
Украина , В мире , Валерий Гелетей , Петр Порошенко
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