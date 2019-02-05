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Генпрокуратура Украины возбудила против Медведчука уголовное дело, обвинив его в госизмене 

ТАСС + ещё 22 1 час назад
Фото: ТАСС
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"5 февраля Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ч.1 ст. 111 УК Украины (госизмена)", — написала она в Facebook.
Генпрокуратура вменяет в вину Медведчуку его выступление на съезде партии 29 января 2019 года, где он заявил "о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством.
По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством.
Сарган сообщает, что материалы дела будут переданы в Службу безопасности Украины.
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Комментарии
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Лариса Сарган , Генпрокуратура РФ , СБУ
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