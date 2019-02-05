Генпрокуратура Украины возбудила против Медведчука уголовное дело, обвинив его в госизмене

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука . Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган "5 февраля Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ч.1 ст. 111 УК Украины (госизмена)", — написала она в Facebook. Генпрокуратура вменяет в вину Медведчуку его выступление на съезде партии 29 января 2019 года, где он заявил "о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством. Сарган сообщает, что материалы дела будут переданы в Службу безопасности Украины