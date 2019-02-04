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В Раде намерены законодательно запретить россиянам быть наблюдателями на выборах 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Верховной раде зарегистрирован законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины. Об этом в понедельник сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.
"Зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны-агрессора Российской Федерации на украинских президентских и парламентских выборах. На согласительном совете призвала коллег, чтобы Верховная рада поддержала позицию украинской дипломатии и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", — написала Геращенко в Facebook.
Инициаторами законопроекта выступили также спикер Рады Андрей Парубий, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, глава комитета по вопросам внешней политики Анна Гопко и ряд других депутатов. Текст документа пока не опубликован.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин уже заявлял, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборах президента. Он также направил по этому поводу письмо в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. В бюро на это ответили, что намерены действовать в соответствии с установленными нормами и принципами, которые заложены в документах ОБСЕ и подтверждены практикой электоральных наблюдений.
Россия ранее заявила, что готова направить своих наблюдателей и рассчитывает, что украинское руководство допустит российских наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, в частности, сообщил, что Москва формирует соответствующие команды наблюдателей и рассчитывает на то, что украинское руководство проявит цивилизованный и современный подход, будет в этом соответствовать установленным нормам БДИПЧ ОБСЕ. Он также сообщил, что Россия обратилась за разъяснениями в соответствующие международные инстанции и рассчитывает, что эти инстанции каким-то образом повлияют на то, чтобы украинцы заняли здравую позицию.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в свою очередь сообщила, что направила в МИД РФ список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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Украина , В мире , Ирина Геращенко , Павел Климкин , Григорий Карасин , Андрей Парубий , Ирина Луценко , МИД , Центризбирком России , Верховная Рада
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