Тимошенко пожелала Украине разорвать заколдованный круг

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сравнила политическую ситуацию в стране с фильмом «День сурка».

По её словам, украинцы каждый раз выбирают президентом «обнадёживающего сурка», но он ничего не замечает, кроме собственной тени, и интересуется только «собственной норой».

«Хочется уже вырваться из этого заколдованного круга. Всем хочется жить в нормальной, цивилизованной, счастливой стране», — написала Тимошенко Facebook.

Ранее Тимошенко пообещала украинцам, в случае победы на выборах, провести пенсионную реформу, в результате которой у подавляющего большинства граждан пенсии вырастут вдвое. Политик заверила, что соответствующий закон уже разработан.