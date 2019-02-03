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Тимошенко пожелала Украине разорвать заколдованный круг 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сравнила политическую ситуацию в стране с фильмом «День сурка».
По её словам, украинцы каждый раз выбирают президентом «обнадёживающего сурка», но он ничего не замечает, кроме собственной тени, и интересуется только «собственной норой».
«Хочется уже вырваться из этого заколдованного круга. Всем хочется жить в нормальной, цивилизованной, счастливой стране», — написала Тимошенко Facebook.
Ранее Тимошенко пообещала украинцам, в случае победы на выборах, провести пенсионную реформу, в результате которой у подавляющего большинства граждан пенсии вырастут вдвое. Политик заверила, что соответствующий закон уже разработан.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко
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