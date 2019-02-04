Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе избирателей

"Сейчас каждый украинец знает, что благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко (замглавы фракции Блока Петра Порошенко — ред.) и всему его коррумпированному окружению, создается сеть на Украине и раздается по тысяче гривен людям за голос… Я и вся моя команда обращаемся к министру МВД немедленно расследовать эти вещи", — заявила Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

По ее словам, заявление о преступлении будет передано министру внутренних дел в понедельник.

"Мы требуем от него немедленно обнародовать все данные о подкупе Петром Порошенко и его штабом сотни тысяч людей. Такой масштабной коррупции я не помню ни на одних выборах даже во времена Виктора Януковича. Порошенко — это коррупционер высшей пробы", — добавила Тимошенко.

Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день стартовало выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 28 кандидатов.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.