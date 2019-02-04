Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе избирателей 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в подкупе избирателей и требует от министра внутренних дел Арсена Авакова начать расследование.
"Сейчас каждый украинец знает, что благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко (замглавы фракции Блока Петра Порошенко — ред.) и всему его коррумпированному окружению, создается сеть на Украине и раздается по тысяче гривен людям за голос… Я и вся моя команда обращаемся к министру МВД немедленно расследовать эти вещи", — заявила Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
По ее словам, заявление о преступлении будет передано министру внутренних дел в понедельник.
"Мы требуем от него немедленно обнародовать все данные о подкупе Петром Порошенко и его штабом сотни тысяч людей. Такой масштабной коррупции я не помню ни на одних выборах даже во времена Виктора Януковича. Порошенко — это коррупционер высшей пробы", — добавила Тимошенко.
Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день стартовало выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 28 кандидатов.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
Последние новости
Супруга Децла назвала причину его смерти Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака Реакция Пушкова на предложение Германии разместить ракеты за Уралом
Комментарии
Украина , В мире , Виктор Янукович , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Арсен Аваков , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео пожара в центре Москвы
Пожары Происшествия
Созданы двигатели для межпланетного корабля
Наука и техника Технологии
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение