Украинцы готовы поменять Порошенко на Мадуро

В октябре 2010 года ныне покойный президент Венесуэлы Уго Чавес прилетел в Киев с кратким однодневным визитом, в сопровождении своего будущего преемника Николаса Мадуро , который занимал тогда пост главы министерства иностранных дел Боливарианской республики.

Это был единственный в истории визит венесуэльских лидеров в Украину — по пути из Москвы Минска , с которыми активно сотрудничали в Каракасе. При этом, приезд Чавеса был незапланированным, и явно не вызывал восторга у тогдашнего украинского президента Виктора Януковича , который не желал портить отношения с Вашингтоном, стараясь максимально дистанцироваться от неудобного гостя.

Перетрусившая Банковая решила минимизировать контакты с венесуэльскими политиками, и в итоге Чавес вместе с Мадуро провели большую часть времени в цехах АНТК имени Антонова , осматривая украинские самолеты в сопровождении министра образования Дмитрия Табачника . До сих пор помню, какое восхищение вызвал у Чавеса гигантский транспортный самолет «Руслан», который выпускался тогда «Антоновым» совместно с Россией

В конце этой встречи президент Венесуэлы ответил на вопрос моего коллеги о прогнозах на будущее Украины.

«Мао Цзэдун был великим лидером и сказал, что каждая страна должна научиться ходить на собственных ногах. Боливарианская революция позволила Венесуэле научиться ходить на собственных ногах. После того, как мы были колонией янки, мы обрели свою независимость. Украине также надо научиться ходить на собственных ногах. У нее они есть», — заявил Чавес, недвусмысленно показывая рукой в сторону самолетов.

Об этом визите вскоре забыли — потому что в Киеве никогда не пытались подняться на свои ноги. Долгие годы, при всех своих президентах, Украина не поддерживала сколько-нибудь серьезные отношения с далекой латиноамериканской страной — в основном из-за оглядки на позицию США . Положение дел в самом нефтяном государстве Западного полушария совершенно не интересовало украинских политиков и экспертов. Однако все быстро изменилось в середине января, с началом переворота в Венесуэле — когда Вашингтон санкционировал крестовый поход за демократию против президента Мадуро, мобилизуя для этой цели ресурсы глобальных медиа.

Конечно, это сразу же изменило информационную повестку. Все последние дни слово «Венесуэла» постоянно звучит в эфире ведущих украинских СМИ, а имя Мадуро упоминается в них едва ли не чаще Путина или Трампа. Причем украинские журналисты настойчиво пытаются сравнить события в Каракасе с отмечающим свое пятилетие Евромайданом.

«Венесуэльцы в 2019-м году, как и украинцы в 2014-м вышли на улицы своих городов, чтобы вынудить президента Николаса Мадуро уйти в отставку. Верные Мадуро силовики, как и «Беркут» при Януковиче пять лет назад, ответили насилием и пулями в сторону протестующих», — вдохновенно рассказывает об этом новостной канал «24».

Попытки сравнить президента Венесуэлы с бывшим украинским президентом — который всегда боялся и избегал каких-либо контактов с чавистским правительством — стали сейчас общим местом. При этом украинские комментаторы стараются изобразить Венесуэлу мрачным социалистическим адом, которым они прежде изображали КНДР. А уровень их компетентности хорошо демонстрирует «эксперт» президентского канала «Прямой» Дмитрий Чекалкин , который перепутал Венесуэлу с Колумбией — причем это не вызвало никакой реакции в телестудии, где, судя по всему, тоже не сильно отличают друг от друга соседние латиноамериканские страны.

То же касается и политиков. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оперативно призвал поддержать переворот в Венесуэле, используя для этого те же аналогии и параллели.

«У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее», — написал в Твиттере глава украинского внешнеполитического ведомства.

Впрочем, этот твит вызвал ироничные комментарии украинских пользователей. Так, в частности, они спросили у Климкина, почему оппозиционеры занимают в несвободной Венесуэле должности губернаторов, депутатов, мэров, судей и руководителей муниципальной полиции — в то время как в стране победившего достоинства оппозиция полностью выдавлена из общественно-политической жизни, а немногочисленные акции противников власти разгоняют тесно связанные с властью ультраправые «патриоты».

Но главным промоутером венесуэльской темы выступает сегодня президент Украины Петр Порошенко , который активно использует ее в своих предвыборных спичах — предостерегая сограждан от якобы грозящих им опасностей популизма.

«У нас существует очень большая опасность популизма. Тем, кто не понимает, что это значит, скажу — это заявлять, что на определенные продукты для людей у нас будет фиксированная цена, ниже рыночной. Это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе. В Венесуэле в этот вечер миллионы венесуэльцев сказали «нет» Мадуро, «нет» популизму.. Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики. Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро», — заявил Порошенко выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Естественно, эта реплика явилась реакцией на критику со стороны его конкурентов — прежде всего, лидера предвыборной гонки Юлии Тимошенко — которые резко критикуют неолиберальные реформы действующего украинского президента, обещая пересмотреть неподъемные для людей «европейские» тарифы и восстановить систему социальной защиты, в которой остро нуждается население самой бедной страны Европы. Слова Порошенко сразу же превратились в главный посыл его пропагандистской кампании. И теперь украинский президент повторяет их в каждом своем выступлении, вместе с ритуальными мантрами о стране-агрессоре, томосе и последнем прощании с «советской империей».

Заявляя о своем выдвижении в качестве кандидата на предстоящих мартовских выборах, Порошенко вновь заговорил о Венесуэле и популизме.

«Быть популистом — это значит лгать и обманывать людей. И обрекать их на нищету и страдания. Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине», — заявил президент, явно целясь в сторону Тимошенко.

Однако это был выстрел в ногу — ведь большинство украинцев прекрасно знают, кто лжет им прямо в глаза и кто виноват в том, что они уже пять лет подряд живут в постоянных страданиях и безнадежно глубокой бедности. Для справки: «проблемная» Венесуэла при Мадуро решительно опережала Украину при Порошенко по доле ВВП на душу человек как по номиналу (62-е место против 113-го), так по паритету покупательной способности (71-е место против снова 113-го).

Можно сказать практически без иронии: уровень народной нелюбви к Петру Порошенко достиг такой степени, что его критика скорее работает как реклама — так что многие украинцы скорее проголосовали бы на выборах за Мадуро — лишь бы не продолжать полномочия президента, который пугает их популистскими ужасами Венесуэлы.