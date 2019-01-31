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На Украине официально зарегистрировали «новую церковь» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В едином государственном реестре юридических лиц украинского минюста официально зарегистрирована «новая церковь» Украины.
Церковь зарегистрирована как юрлицо под названием «Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» 30 января 2019 года. Юридический адрес организации — город Киев, улица Трехсвятительская, 6, по этому адресу находится Михайловский Златоверхий монастырь, передает РИА «Новости».
В декабре на Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, «руководящий центр которых находится в государстве, совершившем военную агрессию» против страны. По этому закону Украинская православная церковь Московского патриархата должна быть переименована.
В УПЦ заявили, что это может спровоцировать эскалацию агрессии в ее отношении.
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Украина , В мире , РПЦ , Минюст РФ , РИА Новости
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