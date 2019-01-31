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Комик возглавил президентский рейтинг на Украине 

Рамблер + ещё 18 2 часа назад
Актер Владимир Зеленский стал фаворитом президентской гонки на Украине. Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют результаты очередных соцопросов.
Сегодня ряд украинских организаций представили результаты опросов общественного мнения. Согласно тем, что получила социологическая группа «Рейтинг», Зеленский набрал бы 19% голосов, если бы выборы президента состоялись не в марте, а прямо сейчас.
Второй стала бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,2%), а действующий президент Украины Петр Порошенко — лишь третьим.
Согласно результатам, полученным в ходе совместного исследования Центра Разумкова, Центра «Социс» и Киевского международного института социологии, результат Зеленского было бы еще более внушительным (23%), Порошенко был бы вторым (16,4%), а Тимошенко — третьей (15,7%).
Опросы, проводившиеся в конце декабря 2018 — начале января 2019 годов, свидетельствовали о предпочтении украинцами Тимошенко (20-22%). Электоральный рейтинг Зеленского составлял около 13%, а Порошенко — примерно 11%.
Комментарии75
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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