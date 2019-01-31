Комик возглавил президентский рейтинг на Украине

Актер Владимир Зеленский стал фаворитом президентской гонки на Украине . Об этом, как сообщает ТАСС, свидетельствуют результаты очередных соцопросов.

Сегодня ряд украинских организаций представили результаты опросов общественного мнения. Согласно тем, что получила социологическая группа «Рейтинг», Зеленский набрал бы 19% голосов, если бы выборы президента состоялись не в марте, а прямо сейчас.

Согласно результатам, полученным в ходе совместного исследования Центра Разумкова, Центра «Социс» и Киевского международного института социологии, результат Зеленского было бы еще более внушительным (23%), Порошенко был бы вторым (16,4%), а Тимошенко — третьей (15,7%).

Опросы, проводившиеся в конце декабря 2018 — начале января 2019 годов, свидетельствовали о предпочтении украинцами Тимошенко (20-22%). Электоральный рейтинг Зеленского составлял около 13%, а Порошенко — примерно 11%.