Пауло Коэльо стал жертвой женщины с косой

"Мы не просто должны стать членом НАТО. Мы должны стать членом НАТО немедленно… Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечное АТО в Донбассе", — эти слова прозвучали из уст одного из кандидатов в президенты Украины на предстоящих в конце марта выборах.

Можно попробовать угадать, какого именно, но даже с пяти раз сделать это будет затруднительно — по причине практически полной идентичности риторики подавляющего большинства претендентов. Поэтому, чтобы не интриговать, скажу сразу: это цитата из выступления Юлии Тимошенко , которую многие считают миротворицей и альтернативой Порошенко, поэтому на полном оптимистическом серьезе обсуждают перспективы Украины в случае ее победы.

Между тем даже не самые искушенные в политической аналитике граждане отчетливо понимают: хрен редьки не слаще, верно и обратное утверждение. Между программами и образом действий этих двух фигурантов украинской политики невозможно просунуть даже остро заточенное лезвие. Оба крайне циничны, одиозны, обожают роскошь, не желают раскрывать источники своих сокровищ, склонны давать самые фантастические обещания избирателям и не краснеть, когда оказывается, что ни одно из них не выполнено. За обоими тянется шлейф грязных коррупционных скандалов, правда, Петр Алексеевич пока не сидел.

На недавнем Форуме объединения Украины Юлия Владимировна как будто специально подтвердила вышеизложенные постулаты, своей патетической риторикой повторив основные ключевые позиции Порошенко. Даже девиз похода во власть как будто издевательски косплеит слоган прошлой президентской программы Петра: тот обещал "Жить по-новому", Юлия же называет свою программу "Новый курс". Как говорится, то же самое, вид в профиль.

На форуме выяснилось, что Юлия Владимировна практически ничем таки не отличается от Петра Алексеевича. Открывал ее мероприятие митрополит-раскольник Филарет с набором обычных речений, в которых тема окончательного прощания с Россией чередовалась со славословиями в адрес Тимошенко. Таким образом, первый козырь Порошенко из триады "Вера, армия, язык" был резко ослаблен. Огромное внимание было уделено и армии. На сцену вывели ветеранов карательной операции в Донбассе, так называемых киборгов, разгромивших в прах Донецкий аэропорт. Тимошенко объявила, что они защитили родину от агрессора, и пообещала им все возможные привилегии и социальные лифты, а также заверила, что именно она создаст сильную армию, а не будет, как кое-кто, наживаться на военных заказах. Про язык Тимошенко неоднократно повторяла идеи Фарион, так что тут сюрпризов не ждали.

Один за другим на сцену выходили промоутеры Тимошенко. Сняли с ледника первого президента Украины Кравчука. Упоминали Тетчер и Расмуссена. Процитировали Паоло Коэльо , якобы одобрившего кандидатуру Тимошенко на высший пост. Правда, не следующий день Коэльо заявил, что ничего такого не говорил, но кто это уже слышал? Скромно умолчали о Саакашвили, горячем симпатизанте Тимошенко. Зал погружали то в восторг, то в гнев, то в ликование. Все было как мы любим — "по-богатому", масштабно и хвастливо.

Все сестры получили по серьгам, все комплименты и обещания розданы с беспримерной щедростью, а главное — получила мощное подкрепление устоявшаяся украинская парадигма "Мы лучшие на свете, и весь мир нам должен".

"Мы всему миру покажем путь. Много стран мира будут делать так же, как украинцы, потому что мы покажем высокий класс общественной жизни для всего человечества", — вещала Юлия Владимировна, и зал стенал и раскачивался в такт ее гипнотическим пассам.

Что же предлагает новый курс? Конечно, начать все с чистого листа. Бороться с коррупцией, снять депутатскую неприкосновенность, уменьшить количество депутатов. Даже нафталин не отряхнули, так и вынесли в зал.

Донбасс и Крым обещано вернуть. Твердо обещано показать им "нашу украинскую заботу", чтобы "они не думали, что мы о них забыли и отдали оккупантам". Обожающие склероз политические украинцы, конечно, не вспомнили в этот момент слова Юлии о том, что эти регионы нужно обнести колючей проволокой, а Крым и вовсе сбросить в море. Тимошенко теперь говорит, что готова к переговорам с Россией, но не так давно обещала не оставить от нее даже выжженного поля и расстреливать русских из атомного оружия.

Да много чего не вспомнили.

В общем, кроме отдельных незначительных и не стоящих упоминания отклонений от матрицы, Тимошенко — абсолютный клон Порошенко. За их спиной стоит еще два десятка таких же клонов, готовых показать нам борьбу нанайских мальчиков. Об особенностях памяти избирателей говорилось уже не раз. Выборы на Украине сюрприза не принесут.