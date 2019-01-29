«Предлагают встать перед Путиным на колени»

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Порошенко высказался о возможности встать на колени перед Путиным 

Рамблер 23 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что многие его соперники на предстоящих президентских выборах играют на стремлении жителей страны к миру.
«Предлагают встать перед [президентом России Владимиром] Путиным на колени или в какую-то другую позу. Но враг пришел не за Крымом к нам, не за Донбассом! Враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов. Мир — это полное восстановление территориальной целостности Украины», — сказал Порошенко, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.
Порошенко захотел мира с Россией
Президент заявил, что Москва должна признать право Украины идти своим путем, а задача киевских политиков — «сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы, куда нам идти».
При этом Порошенко согласился с тем, что жители страны устали от войны, и Украине нужен мир с Россией.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Республика Крым
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