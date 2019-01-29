Порошенко захотел мира с Россией

Президент Украины Петр Порошенко признал, что стране необходим «холодный мир» с Россией, передает ТАСС.
«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир», — сказал Порошенко, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.
По его словам, тема войны и мира станет главной на предстоящих выборах президента Украины, потому что «народ будет избирать не просто президента, а и верховного главнокомандующего».
Президент заявил, что Киев продолжит попытки восстановления территориальной целостности страны «политико-дипломатическим путем».
Ранее Порошенко официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.