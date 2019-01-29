Порошенко захотел мира с Россией

Порошенко захотел «холодного мира» с Россией

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но все же мир», — сказал Порошенко, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.

По его словам, тема войны и мира станет главной на предстоящих выборах президента Украины, потому что «народ будет избирать не просто президента, а и верховного главнокомандующего».

Президент заявил, что Киев продолжит попытки восстановления территориальной целостности страны «политико-дипломатическим путем».

Ранее Порошенко официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.