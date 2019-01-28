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В Раде заявили о захвате Украины 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что нынешние власти захватили Украину.
Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
«Как такое могло произойти, что наглые рожи, придя к власти, сидят и нажимают кнопки на ваших глазах за законы, нарушая при этом всё, и они называют себя патриотами? Как санитарка из Вирджинии… по законам Украины не имеющая право больше трёх месяцев занимать должность исполняющей обязанности, находится там третий год и никто не гавкнет?» — отметил он, подразумевая Ульяну Супрун, которая занимает должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.
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По его мнению, данные факты свидетельствую о том, что в настоящий момент Украина захвачена людьми, которые могут навязывать стране вещи, которые идут вразрез с её законами и интересами.
«Мы захвачены. Я вижу абсолютно все причины и следствия (которые указывают. —RT), что страна захвачена. Может это инопланетяне какие-то под видом людей, я не знаю, но она захвачена. Они издеваются над страной, убивают её экономику, выселяют за границу молодёжь, ссорятся со всеми государствами», — заключил депутат.
Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Мураева.
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Украина , Видео , В мире , Вадим Рабинович , Андрей Иванов , ЕС , Верховная Рада
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