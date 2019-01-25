Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине озвучили сценарий войны с Россией 

Дни.ру 48 минут назад
Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон, заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнению политика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой за черноморское побережье.
В своей статье на сайте "День" бывший парламентарий посоветовал украинским властям развивать военно-морскую базу в Мариуполе. Происходящее в черноморском регионе Куйбида назвал началом длительного противостояния.
Южное направление хоть и приоритетное для российской атаки, но не основное, заявил политик. Второе по важности — Белоруссия.
Украина решила силой «вернуть» Кавказ и Кубань
"Черноморское и белорусское направления российского наступления двумя гигантскими клещами должны охватить Украину с юга и севера и задушить", — пояснил экс-депутат Верховной рады.
Как и любой войне, противостоянию Украины и России будут сопутствовать большие жертвы. Политик призвал смириться с последствиями масштабного противостояния, ведь стратегический выигрыш в войне гораздо важнее.
"Это невероятно жестокая логика, но другой на войне она не бывает", — заключил Куйбида.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности скорого окончания войны в Донбассе. Лидер Незалежной призвал не верить тем, кто говорит о скором наступлении мира. По словам Порошенко, "за углом агрессор", а значит, восток страны будет продолжать полыхать.
Свою задачу украинский лидер визит в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате. Мир, по словам Порошенко, может наступить только на выгодных для Украины условиях.
Дни.ру: последние новости
Депутат Рады напал на российскую журналистку в ПАСЕ (видео) Порошенко подготовил Путину "много сюрпризов" на Донбассе Порошенко заставил Европу нанести сокрушительный удар по России
Комментарии46
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Путин , Верховная Рада , Мариуполь , Москва
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение