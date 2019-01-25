На Украине озвучили сценарий войны с Россией

Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон, заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнению политика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой за черноморское побережье.

В своей статье на сайте "День" бывший парламентарий посоветовал украинским властям развивать военно-морскую базу в Мариуполе . Происходящее в черноморском регионе Куйбида назвал началом длительного противостояния.

Южное направление хоть и приоритетное для российской атаки, но не основное, заявил политик. Второе по важности — Белоруссия.

"Черноморское и белорусское направления российского наступления двумя гигантскими клещами должны охватить Украину с юга и севера и задушить", — пояснил экс-депутат Верховной рады.

Как и любой войне, противостоянию Украины и России будут сопутствовать большие жертвы. Политик призвал смириться с последствиями масштабного противостояния, ведь стратегический выигрыш в войне гораздо важнее.

"Это невероятно жестокая логика, но другой на войне она не бывает", — заключил Куйбида.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности скорого окончания войны в Донбассе. Лидер Незалежной призвал не верить тем, кто говорит о скором наступлении мира. По словам Порошенко, "за углом агрессор", а значит, восток страны будет продолжать полыхать.