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На Украине решили силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань 

Lenta.ru + ещё 9 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украине придется вернуть силой Кубань и Кавказ, так как на этих территориях достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK.
По его словам, необходим успешный и эффективный национальный проект, который взбудоражит историческую память и исторический интерес. При этом он не уточнил, о каких воспоминаниях идет речь.
Билецкий считает, что проживающие на Кавказе и Кубани люди не заинтересованы в возвращении в состав Украины, поэтому придется прибегнуть к агрессивным мерам.
В конце октября 2017-го первый заместитель председателя украинского Союза офицеров Евгений Лупаков заявил, что Киев должен принять радикальные действия, не дожидаясь помощи Европейского союза, чтобы «вернуть» себе контроль над Азовским морем.
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Украина , В мире , Андрей Билецкий , ЕС , Верховная Рада
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